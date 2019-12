Holger Klippels Engagement kennt keine Tageszeit

Gewisse Parallelen zwischen Holger Klippel und dem Christkindchen lassen sich nicht leugnen. Beide haben ein großes Herz und viel Gutes im Sinn und bei beiden drängt sich der Eindruck auf, dass sie teilweise an mehreren Orte gleichzeitig sind.

Wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, käme das Holger Klippel sehr entgegen. Der 51-jährige Mendener hat eine große Leidenschaft: Kurse geben. Egal ob beim SV Menden, Turnerbund Hüingsen oder an diversen Schulen, Holger Klippel ist immer mit Leidenschaft dabei. Gerade die Arbeit mit Kindern und behinderten Menschen macht dem Mendener besonders viel Spaß. Dabei konzentriert sich Klippel auf Kinderturnen für alle Altersklassen und Waveboardkurse.

Nebenbei Bus- und Tankwagenfahrer

Waveboarding gehört zu den Leidenschaften des 51-Jährigen. Foto: Tim Cordes

„Ich habe immer einen Anhänger mit 50 Waveboards dabei. Damit kann ich dann ganze Klassen ausstatten“, erklärt Klippel, der nebenbei noch Bus und Tanklaster fährt. „Mein Traum war es schon als kleiner Junge einmal Fernfahrer zu werden. Seitdem ich eine Familie habe, mache ich das nicht mehr“, sagt der Mendener. Da wird der Tag schon einmal eng. So kommt es vor, dass Klippel morgens an einer Grundschule einen Kurs gibt, nachmittags beim SV Menden verschiedene Angebote leitet, danach noch nach Hüingsen fährt, um da beim Turnerbund mit der Sport- und-Spiel- Gruppe Übungen turnt. Abends geht es dann noch in den Tankwagen.

„Das ist schon ein sehr stressiger Alltag, aber es macht einfach soviel Spaß“, lebt Klippel für seine Leidenschaften. Gleichwohl bedeutet dieser Tagesablauf auch eine Menge Verzicht. „Schlaf fehlt mir schon, dass könnte durchaus mehr sein“, verrät der 51-Jährige. Wenn Holger Klippel dann jedoch mit den Ergebnissen seiner Übungsstunden konfrontiert wird, weiß er schnell, warum er sich all diesen Stress antut. „Wir hatten in der Behindertengruppe einen Teilnehmer von dem die Eltern sagten, dass er einen schlechten Gleichgewichtssinn hätte und deshalb eigentlich nicht fahren könnte.

Am Ende der Stunde konnte er es. Das ist einfach ein tolles Gefühl“, erinnert sich Klippel an die schönen Momente seiner Tätigkeit.

Erfahrung beim Kinderturnen prägt

Inzwischen war der Mendener in halb NRW unterwegs, um seine Kurse zu geben. Angefangen hat diese Leidenschaft mit einem persönlichen Erlebnis. „Mit meinem Sohn bin ich vor Jahren zum Kinderturnen gegangen. Als ich in die Halle kam, blaffte mich die Leiterin direkt an, weil ich vergessen hatte, meine Schuhe auszuziehen. ‘Na gut, weil Sie ein Mann sind, dürfen sie ausnahmsweise hier bleiben’, meinte sie dann zu mir. Mein Sohn hatte ein wenig Angst vor der Frau und da habe ich angefangen, die Parcours anders und spannender zu gestalten. Das kam bei den Kindern sehr gut an. Kurz darauf habe ich dann meine eigenen Kurse gegeben“, blickt Klippel zurück.

Nach anfänglich einem Kurs wurden es immer mehr. Inzwischen sind neben den Vereinen auch die Schulen wichtige Klienten geworden. Dort gibt Klippel Sportstunden. „Ich frage bei den Schulen an, ob ich Waveboard-Stunden geben darf.

Grenzenlose Kreativität

Bei manchen Schulen geht das problemlos, andere sagen ab, weil sie kein Geld zahlen können. Aber ab und zu gebe ich auch kostenlos meine Stunden, weil es einfach so eine tolle Sache ist“, sagt Klippel. Aber was macht der Mendener in den Ferien? Klippel schmunzelt: „In den Herbst- und Osterferien gebe ich Kurse an der VHS. In den Sommerferien oft bei OGS-Angeboten“, verrät der Mendener. In der dunklen Jahreszeit ist Klippel auch bei der Mendener Familienzeit dabei.

Ans Aufhören denkt er dabei noch lange nicht. „Es ist zwar schon sehr viel, aber alle Gruppen machen soviel Spaß, dass ich auch keine davon abgeben möchte“, gesteht Klippel.

Seinem Einfallsreichtum sind bei der Gestaltung der Kinderturnstunden keine Grenzen gesetzt. „Ich bin da selbst noch ein großes Kind und lasse mir gerne neue Sachen einfallen“, schmunzelt der 51-Jährige.

Zumindest an den folgenden Weihnachtstagen wird er mal die Chance haben, zur Ruhe zu kommen. Bevor es im Januar wieder weitergeht.