Menden Weniger Zuschauer wegen Defekt?

Menden gegen Volmetal – für viele Handballfans der Hönnestadt ein echtes Topspiel. Doch für rund 150 Zuschauer könnte es nun heißen: Keine Karten mehr verfügbar. Denn gut ein Viertel der Tribüne in der Kreissporthalle lässt sich nicht ausfahren. So der Stand am Donnerstagmittag. „Es handelt sich dabei um den unteren letzten Block“, sagt Birgit Völker-Albrecht, Vorsitzende der SG Sauerland Wölfe. „Es ist natürlich schade, dass es ausgerechnet vor dem Topspiel passiert.“

Man versuche aber, die Tribüne bis zum Spiel wieder ausfahren zu können. Der Kreis habe dafür extra ein Handwerker bestellt – das bestätigt auch Hendrik Klein, Pressesprecher des Märkischen Kreises. „Das Problem ist, dass es sich um eine schon etwas ältere Tribüne handelt. Es ist nicht einfach, an die Ersatzteile zu kommen. Die neuen Rollen sind bestellt. Wann aber genau sie ankommen, können wir leider noch nicht sagen“, so Klein. Man hoffe nun auf den Handwerker. Sollte auch er keine Lösung finden und der Defekt bis vor dem Spiel nicht behoben werden, werde man aber darauf achten, dass die Halle am Abend nicht zu überfüllt ist – so Völker-Albrecht. Auf ihrer Facebook-Seite haben die Wölfe bereits eine erste Statusmeldung veröffentlicht. „Wir hoffen, dass der Defekt bis morgen behoben ist. Wenn nicht, werden wir es auf unserer Homepage und über die sozialen Medien bekannt geben“, so die Vorsitzende.

Der Schulsport sei von dem Defekt der Tribüne nicht betroffen, wie Klein dieser Zeitung mitteilte.