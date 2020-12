Freestyler Dominik Kaiser gewinnt Treffen mit Jürgen Klopp

Balve Dominik Kaiser ist ein deutschlandweit bekannter Fußball-Freestyler aus Balve. Er berichtet von seinem schwierigen Jahr mit Corona.

Balve. Als Fußball-Freestyler wurde Dominik Kaiser über die Region hinaus bekannt. Seit rund 15 Jahren sorgt der einstige Fußballer des TuS Langenholthausen mit seiner spektakulären Show für Aufsehen. Auftritte im Fernsehen und bei großen Veranstaltungen wurden mit zahlreichen Preisen belohnt. Ein Höhepunkt für Kaiser war sicherlich die Zeit als Musical-Darsteller beim "Wunder von Bern" von 2014 bis 2017. Aktuell betreibt der gebürtige Hönnestädter mit seinem langjährigen Freestyle-Kollegen Adrian Fogel in Hamburg eine Agentur für Entertainment, Show und Effects - die Agentur Fogelkaiser.

Corona-Pandemie bremst Agentur aus

Und auch für die junge Agentur war das zu Ende gehende Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. "Das Jahr hat ja schon sehr turbulent begonnen", erinnert sich Kaiser an den Jahresauftakt. Da hielt ihn ein Sandsturm einige Tage auf den Kanarischen Inseln fest. "Aber was dann kam, das konnte keiner ahnen. Corona, dass schien zunächst so weit weg. Aber dann ging es uns wie allen. Wir konnten ja wie alle aus der Veranstaltungsbranche nichts machen. Doch es bringt ja nichts, wenn man klagt. Man muss damit halt umgehen. Ich glaube uns hat es schon geholfen, dass wir in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben", sieht er die eigene Agentur noch gut aufgestellt und auf Kurs.

Kaiser weiß aber auch, dass es viele in der Branche gibt, die ihre Schwierigkeiten haben. Einer Veranstaltung trauert dann Dominik Kaiser doch ein wenig nach. "Wir hätten das Event zum 100-jährigen Bestehen des Kicker Sportmagazins ausrichten sollen. Das wäre wohl unser Ritterschlag geworden. Wenn man bedenkt, welche Prominenten dort dabei gewesen wären", sagt der Wahl-Hamburger. Kaiser hofft, dass seine Agentur da noch einmal eine Chance bekommt. "Die Veranstaltung soll ja nachgeholt werden", so Kaiser.

Verzicht auf Weihnachten im Elternhaus

Bei seinen Gedanken an Corona ärgert sich Dominik Kaiser darüber, dass zu viele die im Lockdown vorgegebenen Regeln nicht einhalten. "Wir haben doch alle eine gewisse Verantwortung", sagt Kaiser. Der Event-Unternehmer verzichtete zu Weihnachten auf den Besuch der Eltern in Balve. Die hätte sich sicherlich gefreut, die Enkelkinder auch mal wieder persönlich zu sehen. Doch die Gesundheit der Eltern hatte Vorrang.

Dominik Kaiser versucht der Zeit im Lockdown Positives abzugewinnen. "Das Schöne ist zum Beispiel, dass man die Kinder jetzt viel intensiver sieht. Es hat schon Zeiten gegeben, da war ich im Monat nur zwei Tage zu Hause", so Kaiser. Wie lange die Auszeit andauern wird, kann Kaiser auch nur spekulieren. "Wir gehen mal davon aus, das es bestimmt noch bis Juli dauern wird, bis etwas wieder zugelassen wird", sieht Kaiser die Agentur im ersten Halbjahr 2021 noch im Ruhestand.

Die Zeit will man nutzen, die Webseite zu überarbeiten und die Angebote an Events zu erweitern. Bislang gehören 24 Show-Acts zum Angebot. Das soll auf 50 Acts erweitert werden. "Wir wollen nicht nur Fußball-Shows anbieten", sagt Kaiser. Es gehören auch andere Angebote wie Rope Skipping, Breakdance, Beatbox oder Workshops zum Angebot von "Fogelkaiser".

Gewinner eines Fotowettbewerbs: Beim Saisonauftakt des FC Liverpool dabei

Doch der Fußball lässt ihn natürlich nicht los. So gewann er jetzt den Fotowettbewerb einer großen Weißbierbrauerei aus dem Süden der Republik. Die hatte nämlich zu einem Fotowettbewerb rund um deren großen Markenbotschafter Jürgen Klopp, dem Trainer des FC Liverpool, aufgerufen. Kaisers Idee setzte sich bei den Marketing-Machern der Brauerei durch und so gewann der 34-jährige Kaiser eine Drei-Tages-Reise für zwei Personen zum Saisonauftakt des FC Liverpool in der Saison 2021/2022. "Das soll wohl Mitte September sein. Ich werde da meinen Vater mitnehmen, dem ich alles zu verdanken habe, was ich über den Fußball gelernt habe", ist die Vorfreude auf das Erlebnis spürbar. Man kann es verstehen nach einem sehr unruhigen Jahr.