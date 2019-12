Ein Spiel überstrahlt beim TuS Langenholthausen alles

100 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viele Geschichten ansammeln – doch manchmal müssen erst einmal 100 Jahre vergehen, damit etwas so besonderes passiert, dass es auch in einer so langen Historie einmalig ist. Ein Heimspiel in einer 60.000 Zuschauer fassenden Arena ist genau so ein Höhepunkt. Der TuS Langenholthausen hat das in dieser Spielzeit erleben dürfen. In der Arena auf Schalke erlebten die Kicker vom Düsterloh ein Spiel, dass sie nie in ihrem Leben vergessen werden, auch wenn die Spiele danach zum Vergessen waren. Wir blicken auf die bisherige Serie des TuS in der laufenden Fußball-Landesliga zurück.

Die Situation

Derzeit steht das Team von Trainer Uli Mayer als Aufsteiger auf einem guten achten Tabellenplatz. „Wir sind voll im Soll“, sagt der TuS-Trainer, der damit das vor der Spielzeit gesteckte Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes bisher voll erfüllt hat. Doch die reine Platzierung trügt ein wenig über das bisherige Abschneiden der Langenholthausener hinweg, denn nach dem Höhepunkt auf Schalke war durchaus mehr drin für die Mayer-Elf. Denn bis zum 4:1-Sieg in Gelsenkirchen gegen Hünsborn hatte der Aufsteiger einen famosen Start in die neue Liga hingelegt, vier Siege gefeiert und Platz zwei erobert.

Doch nach dem historischen Spiel auf Schalke lief nicht mehr viel für den TuS zusammen. Sage und schreibe sieben Spiele in Serie blieben die Langenholthausener ohne Sieg, zwei Remis und fünf Niederlagen sorgten für ein Abrutschen in der Tabelle. „Negative Erlebnisse gehören einfach dazu. Wir haben hier lange keine mehr erlebt, entsprechend mussten wir erst wieder lernen, wie wir als Mannschaft damit umgehen“, gibt Uli Mayer offen zu. Durch den Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Bad Berleburg konnte die Negativserie rechtzeitig vor Weihnachten aber noch beendet werden.

Der Höhepunkt

1271 Zuschauer in einem der wohl schönsten und stimmungsvollsten Fußballstadien der Welt. Keine Frage, das „Heimspiel auf Schalke“ war der absolute Höhepunkt in der bisherigen Serie – und für viele sogar noch mehr. „Das bleibt für immer unerreicht“, sagt Uli Mayer. Der Trainer dürfte sich zu dem über die Leistung seiner Spieler im Spiel auf dem Schalker Rasen gefreut haben, denn der TuS konnte RW Hünsborn klar besiegen. „Für dieses Erlebnis nehme ich dann auch so eine Negativserie in Kauf“, sagt Mayer.

Der Tiefpunkt

So sicher sich Langenholthausens Trainer beim Höhepunkt der bisherigen Saison ist, so sicher ist er sich auch bezüglich des Tiefpunkts. „Das war ganz klar die Niederlage in Wenden. Da sind wir eine Halbzeit in Überzahl und kassieren noch drei Gegentore“, erinnert sich Mayer an die 2:5-Niederlage im Siegerland.

Was gut war

Das der TuS in der Landesliga als Aufsteiger nicht zwangsläufig gegen den Abstieg spielen muss, war klar. Dass die Langenholthausener aber so gut dastehen und sogar noch mehr möglich gewesen wäre, überrascht dann schon. „Wir sind sehr zufrieden. Wenn es noch einen Platz nach oben geht, wäre das auch nicht schlecht“, sagt Mayer mit Blick auf den einen Platz besseren Lokalrivalen vom BSV Menden.

Was besser werden muss

In den ersten Spielen machte sich das große Manko des TuS schon bemerkbar, so richtig ins Gewicht fiel die schlechte Chancenverwertung da aber noch nicht. „Das muss besser, konsequenter werden“, sagt Mayer. „Wir dürfen uns da aber nicht selbst unter Druck setzen“, sagt der Übungsleiter weiter.