DJK Bösperde verpasst Vorentscheidung im Abstiegskampf

Oeventrop. Nach 59 Minuten sehen die Handballer der DJK Bösperde in Ruhrtal wie die sicheren Sieger aus. Doch die Schlussphase läuft nicht wie erhofft.

Viel hätte nicht gefehlt und die Landesliga-Handballer der SG DJK Bösperde hätten beim Kreisduell in der voll besetzten Ruhrtalhalle ihr Optimalziel erreicht und den direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib nicht nur besiegt, sondern auch den direkten Vergleich gewonnen. Am Ende aber war es nur der Trostpreis, mussten sich die Schützlinge von Hendrik Ernst, der sich nach Spielschluss noch heftig aufregte und seinen Kollegen Frank Moormann anblaffte, mit einem 28:28 (14:14)-Remis begnügen.

Warum die Gäste haderten, erklärte der im zweiten Abschnitt überragende DJK-Halblinke und Co-Trainer Max Wergen, seines Zeichens auch Schiedsrichter: „Der vorgeschriebene Abstand wurde bei unserem letzten Einwurf nicht eingehalten. Nach den neuen Regeln hätten die Unparteiischen eine Zeitstrafe verhängen und auf Siebenmeter entscheiden müssen.“ Letztlich räumte Wergen aber ein: „Das Unentschieden geht in Ordnung, denn wir sind zu oft am starken Keeper Basler gescheitert.“

Ruhrtal und Bösperde trennen sich 28-28
Im Sauerlandderby trennten sich in der Landesliga die SG Ruhrtal und DJK Bösperde 28:28

Kampmeier in Bestform

In den ersten Minuten dieses für den Klassenverbleib so wichtigen Spiels war es aber Bösperdes Keeper Steffen Kampmeier, der die zudem auch mehrfach am Torgestänge scheiternden Oeventroper zur Verzweiflung brachte.

Zudem wirkte die vorgezogene Abwehrarbeit gegen den von Villigst-Ergste umworbenen Spielmacher Alex Blanke, der sich auf das Verwandeln von Strafwürfen beschränken musste. Ruhrtal versuchte, durch viele Positionswechsel freie Wurfchancen zu kreieren, kam nach einem Dreierpack auch zur 11:9-Führung, brachte das 14:12-Polster aber nicht in die Kabine, weil die DJK durch Rechtsaußen Robin Janssen und Spielmacher Tim Braach konterte.

Wergen dreht auf

Der zweite Abschnitt verlief zunächst gar nicht nach Wunsch der Gäste, die nach einer kurzfristigen Verletzung von Kreisläufer Tim Voss mit drei Toren in Rückstand gerieten, sich aber in Überzahl auf 19:19 herankämpften und fortan auf die Treffsicherheit von Max Wergen bauen konnten.

Die Hausherren aus Oeventrop hingegen scheiterten nach dem 26:24 zweimal freistehend an Steffen Kampmeier und zudem am Innenpfosten. Bösperde blieb bis auf Rechtsaußen Yannick Rohe cool und konnte durch Wergen und den mittlerweile wieder einsatzbereiten Tim Voss das Match drehen, sah beim 26:28 (59.) schon wie der Sieger aus.

Da Blanke aber vom Punkt traf und Struwe nach vorherigen Stürmerfoul von Braach eine Lücke fand, reichte es für den Aufsteiger noch zum Remis, machten sich die Mendener ein wenig nachdenklich auf dem Heimweg, hatten sie doch einen Meilenstein zum Klassenverbleib verpasst.