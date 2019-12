Coup: HaPe Müller übernimmt in Voerde

Trainer-Coup in der Handball-Landesliga: Der aktuelle Tabellenfünfte TG Voerde wird ab der kommenden Spielzeit von Hans-Peter Müller trainiert. Der in Gevelsberg wohnhafte Handballtrainer ist derzeit noch Co-Trainer beim Handball-Drittligisten SGSH Dragons, wo er zum Saisonende ausscheidet. Müller folgt dann auf den aktuellen Übungsleiter Karl-Heinz Paukstadt, der den Verein zum Saisonende verlassen wird.

Der Handball-Experte schrieb maßgeblich an der aktuellen Erfolgsgeschichte der RE Schwelm mit, die Müller aus der 1. Kreisklasse bis in die Landesliga führte. Anschließend wurde er Trainer bei der HSG Gevelsberg/Silschede und stieg mit dieser in der Oberliga auf, wo er den Verein einige Jahre etablieren konnte. In den 90er-Jahren war er zudem Trainer des damaligen Regionalligisten TV Schwitten.

Ein Herzinfarkt im Jahr 2014 zwang Müller in der Folge kürzer zu treten. In den vergangenen Jahren betreute er als Co-Trainer den VfL Eintracht Hagen und die SGSH. Eigentlich hatte er angekündigt, seinen Fokus nach dem Engagement in Schalksmühle auf sein Privatleben zu legen, nun aber doch die überraschende Zusage in Voerde. „Die Truppe ist sehr jung und besitzt noch wahnsinnig viel Potential. Das will ich unbedingt aus ihr herauskitzeln“, sagt Müller.