Wie schnell in Zeiten der Corona-Pandemie aus einem Traumurlaub ein Albtraum werden kann, musste der Halinger Langstreckenläufer Volker Welzel nun am eigenen Leib erfahren.

Schier endlos zieht sich der Sandstrand an der Küste entlang. Türkis-blau schimmert das Wasser, der Himmel strahlt wolkenlos. Die Sonne scheint. So wie hier stellen sich viele Menschen das Paradies vor. In Ko Samui, der zweitgrößten Insel Thailands, war die Welt lange noch in Ordnung.

Aus diesem Grund hatte der Halinger Läufer Volker Welzel auch zunächst keinen Gedanken daran verschwendet, seinen Urlaub dorthin zu verschieben. Auch nicht, als nach dem 9. März in Deutschland die Maßnahmen immer weiter zunahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Mitarbeiter beruhigt Welzels

Am 16. März ging es für Welzel und seine Frau Annette gemeinsam mit einem befreundeten Paar aus Dortmund zur Insel. „Am Tag vorher haben unsere Kinder schon versucht uns von der Reise abzuhalten. Sie meinten, dass das deutsche Gesundheitssystem durch die Coronafälle schon an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen würde. Und in Thailand ist die Situation ja noch schlimmer“, schildert Welzel die Bedenken, die an ihn herangetragen wurden.

Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Fälle in Thailand gab, entschlossen sich die vier zunächst, die Reise anzutreten. Auf dem Weg zum Flughafen in Düsseldorf wurde dann der Entschluss gefasst, am Flughafen den Versuch zu starten, die Flüge umzubuchen. Der zuständige Mitarbeiter der Etihad-Fluglinie beruhigte Welzel und die anderen Mitreisenden jedoch, dass keine Gefahr bestünde.

Hinreise verläuft problemlos

So ging die Reise wie geplant nach Ko Samui. „Wir haben uns von dem Mitarbeiter beruhigen lassen. Es war keine leichte Entscheidung, aber da wir uns ja auch auf den Urlaub gefreut hatten und es nicht so ganz günstig war, sind wir hingereist. Auf dem Hinflug lief auch alles völlig normal. Wir sind problemlos im Hotel angekommen“, erklärt Welzel.

Die erste Woche des Urlaubs verlief ebenfalls wie geplant. „Die Restaurants und Geschäfte hatten ganz normal geöffnet. Auch die sonstigen touristischen Angebote von Inselausflügen bis Tauchgängen waren ganz normal verfügbar“, schildert Welzel den Start.

Doch dann nahmen die Coronafälle in Thailand zu und schränkten auch dort das öffentliche Leben ein. „Am Ende der ersten Woche wurden die Massagesalons geschlossen, danach hörte man von immer mehr Airlines, die den Betrieb einstellten“, schildert Welzel den Wendepunkt.

Flugverkehr wurde eingeschränkt

Es folgte auch die Nachricht der Etihad, dass nur noch zwei Tage lang der Flugverkehr aus Thailand heraus aufrecht erhalten werde. Nun standen die Halinger vor der schwierigen Entscheidung, wie es weitergehen sollte. „Wir sind dann nach dem Frühstück mit dem Roller zum Flughafen gefahren, um zu schauen, ob wir unsere Flüge umbuchen können“, erinnert sich der Langstreckenläufer.

Ergebnis: Rückflüge nach Deutschland gab es nicht mehr. Höchstens nach Phuket oder Bangkok wären die Welzels gekommen. Flüge nach Deutschland wurden von Etihad bis zum 10. April gestrichen. „Da haben wir erst gesagt, okay, dann bleiben wir zur Not halt bis zum 10. April hier“, sagt der Halinger. Doch dann folgten immer mehr Einschränkungen. „Es hieß, dass Touristen nicht mehr auf die Straße gehen dürften und das auch Restaurants schließen würden. In manchen Orten wäre schon verboten gewesen, dass Hotelzimmer zu verlassen“, wurde die Situation langsam deutlich unentspannter.

Sie trafen Vorkehrungen und trugen sich auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts ein, Welzels Tochter versuchte von Deutschland aus eine Lösung zu finden. Volker Welzel selbst durchstöberte das Internet und fand dort auch immer wieder Flüge. Allerdings zu recht stolzen Preisen. „Zwischen 5000 und 10.000 Euro wollten die für die Flüge haben. Das konnte ich gar nicht glauben. Da haben die Fluggesellschaften noch versucht, aus der Not der Leute Kapital zu schlagen“, schüttelt Welzel immer noch ungläubig den Kopf, ob der Dreistigkeit der Unternehmen.

Als ein Mendener Deutscher Meister im Olympiastadion wurdeWährend das befreundete Paar der Welzels noch Plätze in einem Flug nach Brüssel ergatterte, hieß es für die Halinger weiter warten. „Wir haben einen Tag nach unseren Freunden versucht, noch einen Platz in dem gleichen Flieger zu bekommen. Es gab auch noch freie Plätze, aber als ich die reserviert habe, bin ich aus dem System geflogen. Als ich mich dann wieder einloggte, kosteten die Sitze nicht mehr 2300, sondern 6000 Euro. Und das war uns dann zuviel Geld“, sagt Welzel. Eine weitere Seite schlug einen Flug über Singapur vor. Doch dort waren die Flughäfen schon geschlossen worden.

Über Doha nach Frankfurt

Die Problemlösung brachte Qatar Airways, die einen Flug über Phuket und Doha nach Frankfurt anboten. „Den haben wir gebucht, waren aber skeptisch, ob der denn stattfinden würde. Emirates hatte den Betrieb eingestellt. Qatar versicherte, weiterfliegen zu wollen. Da waren wir froh“, sagt Welzel. So fand die Odyssee am Samstag ein glückliches Ende. Aber aus diesem Urlaub werden die Halinger ihre Lehren ziehen: „Wir hätten von Beginn an nicht so blauäugig sein dürfen und hätten besser verzichtet. Was mich aber am meisten ärgert sind die Unternehmen, die in einer solchen Situation noch versuchen, aus der Not der Menschen einen Profit zu ziehen“, resümierte Welzel.