100 Jahre wird der SuS Beckum in diesem Jahr. Angesichts der Corona-Pandemie könnte es ein denkwürdiges Jubiläumsjahr werden- da die Beckumer Macher mit den Planungen äußerst flexibel sein müssen. Die angedachte Festwoche Ende Mai wurde bereits verschoben. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt der neue erste Vorsitzende des SuS Beckum, Johannes Schulte, wie es in diesem Jahr bei den Beckumern weitergeht und inwieweit die Pandemie das Vereinsleben auf den Kopf stellt.



Johannes Schulte, welche Auswirkungen hat Corona auf die Beckumer Planungen zum 100-jährigen Bestehen?

Johannes Schulte: Das 100-jährige Jubiläum des SuS Beckum wird aufgrund der Covid-19 Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben und nicht wie geplant, in der Woche zwischen dem 20. und 24. Mai, stattfinden. Die außergewöhnliche Lage, in der sich Deutschland und die gesamte Welt aktuell befinden, lässt einfach keine seriöse Organisation für solch eine Veranstaltung zu. Da zu erwarten ist, dass die Gefahr einer Infizierung mit dem Corona-Virus immer noch gegeben sein wird, wäre die Durchführung des Festes im Mai schlichtweg unverantwortlich.





Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie im Falle eines Ausfalls handeln werdet?

Wann und in welcher Form das Jubiläum stattfinden wird, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wir werden uns weiterhin gemeinsam mit dem Organisationskomitee im Hintergrund mit unserem Jubiläum beschäftigen und ein alternatives Programm erarbeiten.





Welche wirtschaftlichen Konsequenzen hätte ein Ausfall für einen kleinen Verein wie den SuS Beckum? Lässt sich der Verlust in irgendeiner Form auffangen?

Da das Fest zu einem noch ungewissen Zeitpunkt nachgeholt werden soll, wird sich der finanzielle Schaden aller Voraussicht nach im Rahmen halten. Die bisher getätigten Investitionen und Anzahlungen werden dann hoffentlich nicht umsonst gewesen sein.





Glauben Sie daran, dass in dieser Saison noch einmal gespielt wird? Haben Sie persönlich eine Meinung, wann wieder der „Alltag“ einkehrt?

Erst einmal ist zu sagen, dass die Gesundheit der Menschen an erster Stelle steht, da ist der Amateurfußball zweitrangig. Ich persönlich kann mir aktuell kaum vorstellen, dass der Ball in dieser Saison noch einmal rollt. Das Ansteckungsrisiko beim Fußball ist schlichtweg zu hoch.



Wäre ein Saisonabbruch oder eine –annullierung aus Ihrer Sicht die bessere Wahl?

Das ist ein sehr komplexes Thema. Ein Abbruch der Saison sollte natürlich die Ultima Ratio sein. Falls es so kommt, sollte darüber nachgedacht werden, dass zumindest die Mannschaften, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, nicht um ihren Lohn der Arbeit gebracht werden. Die Mannschaften, die aktuell auf den Abstiegsplätzen stehen, würden noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Durch die Aufsteiger und Nicht-Absteiger müsste die Anzahl der Abstiegsplätze natürlich in der neuen Saison in den jeweiligen Ligen angepasst werden. Eine für alle Seiten gerechte Regelung wird es allerdings nicht geben.



Erschwert Ihnen die ungewisse Pandemiedauer die Planungen für die kommende Saison?

Zunächst sind wir froh, dass wir mit Thomas von der Höh bereits einen neuen Trainer vor der Pandemie präsentieren konnten und auch der größte Teil der Spieler ihre Zusagen für die neue Saison gegeben haben. Vorbereitungspläne und Trainingslager für die kommende Saison werden davon abhängig sein, wann und wie die Saison beendet wird und wann in die neue Saison gestartet werden kann. Alles Weitere werden wir sehen, wenn eine Entscheidung getroffen wurde und Klarheit über den restlichen Saisonverlauf herrscht. Vermutlich ist aber aufgrund der Ungewissheit eher Improvisationstalent gefragt.