Menden Ein kleiner Fahrradtouren-Guide

Fahrradfahren: Im Moment eine der wenigen Möglichkeiten, außerhalb der eigenen vier Wände Sport zu machen. Wenn Fitnessstudios und Sportplätze geschlossen haben, bietet es sich an, aufs Rad zurückzukommen. Wir haben einen kleinen Rad-Guide mit Dingen, die zu beachten sind – für jeden, der auf den Sport nicht verzichten will.

1. Auch beim Fahrradfahren gilt in der Corona-Krise: Fernhalten von großen Ansammlungen. Oliver Domscheit konkretisiert die Empfehlung: „Man sollte nicht dahin fahren, wo viele Leute sind. Als Ziel könnte zum Beispiel ein Wald dienen.“ Auch auf Kaffeepausen in der Öffentlichkeit sollten Radler verzichten. „Den Kaffee kann man dann auch zuhause trinken.“ Nur durch die Vermeidung von großen Ansammlungen könne eine Ausgangssperre verhindern.

2. Obwohl Fahrradtouren in Gruppen deutlich mehr Spaß machen, heißt es auch hier: Soziale Kontakte meiden! „Es ist einfach das, was zur Zeit angebracht ist“, erklärt Domscheit. Genauso wie im Alltagsleben gilt das auch für Fahrradtouren. „Zu zweit? Das geht in Ordnung. Auf größere Gruppen sollte man verzichten.“

3. Wer krank ist, bleibt zuhause. Das gilt natürlich generell und überhaupt: Wer Symptome aufweist, sollte das Haus nicht verlassen. Dann auch nicht zu zweit zum Fahrradfahren!

4. Und jetzt wird’s allgemeiner: Für diejenigen, die sich jetzt an den Radsport herantrauen und erste Erfahrungen sammeln wollen – eventuell, so lange es noch möglich ist – gilt es sich nicht zu überfordern. Oliver Domscheit findet deutliche Worte: „Man sollte immer so fahren, dass man sich wohlfühlt. Natürlich sollte es anstrengend sein, und man kann sich etwas herausfordern. Aber man sollte sich auf keinen Fall überlasten.“

5. Wer nach einer guten Strecke für eine Tour während der Coronazeit sucht, kann sich auf den Weg nach Voßwinkel oder Wickede machen. Hier bietet sich die Strecke über die Ruhrwiesen an, die auch mit Fahrradwegen punktet.