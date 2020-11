SF Siegen: Zweite Liga für Rüthing-Schwestern kein Thema

Die Erfolgsstory von Marie und Sophie Rüthing geht auch im „Corona-Jahr“ 2020 weiter.

Die 21-jährigen Zwillingsschwestern, die in der Saison 2015/16 mit dem FC Iserlohn in der B-Juniorinnen-Bundesliga kickten, wurden mit den SF Siegen Verbandsliga-Meister und stehen mit den Sportfreundinnen nach sechs Spielen ungeschlagen schon wieder an der Tabellenspitze, diesmal in der Regionalliga.

Dabei begann das Jahr 2020 für die beiden jungen Damen aus Meggen mit einem Schock. Der erste Lockdown Mitte März bremste sie - wie alle anderen Fußballer - abrupt aus. Die Siegenerinnen standen zu dem Zeitpunkt mit 37 Punkten auf dem ersten Platz der Verbandsliga. Allerdings hatten die beiden Verfolger Germania Hauenhorst (32) und FC Gütersloh (30) ein Spiel weniger auf dem Konto.

Die entscheidenden Fragen waren: „Wie geht es mit der unterbrochenen Saison weiter? Waren alle bisherigen Mühen für die Katz? Sophie Rüthing erinnert sich: „Der erste Lockdown war schon sehr deprimierend. Wir waren gerade Tabellenführer in der Westfalenliga und wollten unbedingt den Aufstieg schaffen. Und plötzlich wird alles unterbrochen und wir mussten abwarten. Wir konnten zwar noch laufen gehen, aber das Team fehlt. Training im Fitnessstudio war leider auch nicht möglich.“

Umzug von Herborn nach Geisweid

Doch dann das große Aufatmen im Mai. Der FLVW entschied: Die Saison wird abgebrochen und gewertet. Das hieß die Fußballerinnen der SF Siegen konnten den ersehnten Aufstieg in die Regionalliga feiern. Sophie Rüthing sieht das im Rückblick mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Als der Aufstieg feststand, haben wir uns schon sehr gefreut. Allerdings hätten wir ihn lieber alle zusammen auf dem Platz gefeiert.“

Ein gutes halbes Jahr dauerte die Fußball-Pause. Marie und Sophie Rüthing nutzten sie für eine andere wichtige Veränderung. „Wir sind von Herborn nach Geisweid umgezogen. Uns hat es in Herborn nicht so gut gefallen. Und da unser Leben hauptsächlich in Siegen stattfindet und wir dadurch näher bei unseren Freunden und der Familie sind, sind wir nach Geisweid umgezogen“ erzählt Marie Rüthing.

Und dann ging es auch in Sachen Fußball endlich wieder los. Und wie. Ungeschlagen (fünf Siege und ein Unentschieden) stehen die Sportfreundinnen schon wieder an der Tabellenspitze. „Wir sind alle motiviert, haben einen sehr guten Kader und ich denke wir kommen mit spielstarken Mannschaften besser zurecht, als mit zweikampfstarken Mannschaften“, antwortet Sophie Rüthing auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis der Siegenerinnen in der Regionalliga.

Der einzige Wermutstropfen bisher: Am 13. September verloren die SF Siegen das Westfalenpokalfinale gegen Westfalenligist SSV Rhade mit 1:4. Damit verpassten die Siegenerinnen die Teilnahme am DFB-Pokal. „Die Enttäuschung war sehr groß. Wir hätten uns mehr erhofft“, erzählt Marie Rüthing. „Wir wussten aber allerdings, dass die Liga sehr wichtig wird und mussten uns nach der Enttäuschung darauf konzentrieren und es in der Liga besser machen.“ Das gelang famos. Platz eins als Aufsteiger ist ein echtes Ausrufezeichen.

Zweiter Lockdown absehbar

Doch dann wurden die Siegenerinnen Ende Oktober erneut vom Corona-Virus ausgebremst. Marie Rüthing ärgert sich: „Der zweite Lockdown war irgendwie schon abzusehen und dieses Mal wussten wir, was uns erwartet. Ärgerlich ist es trotzdem, weil wir wieder in einer sehr guten Phase waren.“

So halten die beiden auf die Frage nach den Chancen für den Durchmarsch in die 2. Bundesliga den Ball bewusst flach. Sophie Rüthing: „Da können wir so keine Antwort draufgeben. Das waren erst die ersten Spieltage. Wir kennen noch nicht alle Mannschaften und die anderen uns auch nicht. Wir wollen natürlich alles geben und weiterhin oben in der Tabelle stehen.“

Marie und Sophie Rüthing fühlen sich in Siegen sehr wohl. „Wir haben grundsätzlich ein gutes Mannschaftsgefühl. Manchen kennt man besser, aber insgesamt kommen wir alle gut miteinander klar“, erzählt Sophie Rüthing.

Wie wichtig die beiden Zwillingsschwestern für die Mannschaft sind, zeigt sich auch daran, dass Marie Rüthing seit dem Sommer sogar Spielführerin ist, worüber sie sich sehr freut: „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich von meiner Mannschaft zur Spielführerin gewählt wurde. Da ich davor das Jahr schon Co-Kapitän war, konnte ich viel von meiner Vorgängerin lernen. Ich bekomme sehr viel Zuspruch vom Team.“

Was sind ihre Aufgaben? „Hauptsächlich bespreche ich mich viel mit Trainer Andreas Edelmann oder kümmere mich um Anliegen der Mannschaft und gebe diese weiter. Da unsere Mannschaft aber in verschiedene Teams, zum Beispiel Eventteam, Finanzteam, Balldienst eingeteilt ist, hat eigentlich jeder so seine spezifischen Aufgaben.“

Spagat Studium, Arbeit, Fußball klappt

Auch den Spagat zwischen Sport und Biologie-Studium in Gießen bekommen die beiden gut hin. „Das klappt eigentlich ziemlich gut“, berichtet Sophie Rüthing. „Wir gehen nebenbei noch arbeiten. Da wird es manchmal stressig, wenn man vor, bzw. nach der Arbeit noch die Uni Aufgaben erledigen muss. Glücklicherweise dürfen wir teilweise bei der Arbeit früher gehen, um pünktlich beim Training zu sein.“

Besonders freuen sich die beiden darüber, dass der Kontakt zu ehemaligen Mitspielerinnen nicht abgebrochen ist. Marie Rüthing: „Der Kontakt ist noch da, auch zu unseren Iserlohner Freunden. Wir versuchen auch ab und zu,unsere Trainer zu Testspielen zu überreden. Hin und wieder sind wir auch beim TuS Halberbracht zu Besuch, da eine der Spielerinnen immer noch meine beste Freundin ist.“