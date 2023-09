Zusammenspiel von Olpe und Sorpesee klappt schon sehr gut

Olpe. U16-Volleyballerinnen starten mit zwei Siegen in die NRW-Liga-Saison.

Novum beim VC SFG Olpe, die erste Spielgemeinschaft mit dem RC Sorpesee ist in die Saison gestartet – und das sehr erfolgreich.

In der eingleisigen NRW-Liga der U16 setzte sich die Truppe vom RCS und SFG gegen VoR Paderborn wie auch gegen den Werdener TB sicher durch. Die Mannschaft von Trainer Martin Barthel und Betreuerin Birgit Naber konnte in der SFG-Halle den Dauerbrenner der NRW-Liga, VoR Paderborn, sicher mit 2:0 (25:15, 25:14) bezwingen.

Ähnlich glatt verlief auch die Parte gegen den Werdener TB, den die Mädels von Sorpe und Bigge mit 2:0 (25:11, 25:18) für sich entschieden.

„Ich bin sehr erfreut, wie gut das Zusammenspiel der Mädels aus zwei Vereinen nach so kurzer Zeit funktionierte“, sagte der Sorpe-Trainer Martin Barthel, „vor allem taktisch klappte es richtig gut. Das Niveau war schon hoch, dennoch ist noch Potenzial nach oben drin.“

PTSV Aachen Topfavorit

Barthel zählt in der Neuner-Staffel PTSV Aachen und RSV Borken zu den Top-Favoriten, ohne aber die anderen Mannschaften zu unterschätzen. „Natürlich ist unser Ziel die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften im Frühjahr“, so Barthel. In der höchsten Staffel muss die neue Spielgemeinschaft zunächst am Samstag, den 23. September in Datteln gegen Gastgeber DJK Sportfreunde sowie gegen TuB Bocholt ihre Spielstärke unter Beweis stellen.

Der Kader von Bigge und Sorpe: Nora Asolli, Emma Basch, Jule Bolte, Philine Brückner, Frieda Bürger, Alea Gashi, Janne Naber, Mira Naber, Laura Siemens, Mia Specht, Emilia Warburg. Sara Zimmer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe