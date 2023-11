Wintereinbruch: Diese Spiele fallen aus

Winterwunderland Rothenborn in Rothemühle. Hier sollte am Sonntag das Bezirksligaderby SV Rothemühle gegen FC Altenhof stattfinden.

Kreis Olpe Seit Tagen schneit es im Kreis Olpe. Das hat auch auf den Spielbetrieb Auswirkungen. Hier eine Übersicht aller Spiele, die bislang ausfallen. Die Liste wird weiter aktualisiert.

Nichts geht mehr: Am Wochenende werden alle Spiele in der Fußball-Bezirksliga 5 ausfallen. Das hat Staffelleiter Mustafa Tekir am Mittwoch mitgeteilt. Betroffen sind unter anderem die Heimspiele des SC LWL gegen den VfR Rüblinghausen, von Rot-Weiß Hünsborn gegen den VSV Wenden, SV Rothemühle gegen den FC Altenhof, Türk Attendorn gegen den SuS Niederschelden, sowie des SV Rahrbachtal gegen den TSV Weißtal.

In der Fußball-Bezirksliga 4 fiel bereits am Dienstag das Spiel der SG Serkenrode/Fretter bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal aus. Am Mittwoch musste auch Staffelleiter Michael Ternes einsehen, dass bis zum Wochenende auch die anderen Sportplätze nicht bespielbar sein werden. Die Partien, unter anderem die der SG Serkenrode/Fretter gegen den SV Affeln, werden am Ostermontag, 1. April, nachgeholt.

Noch nicht offiziell abgesagt sind die Freitagsspiele in der Fußball-Landesliga 2. In Ottfingen n. Uwe Kipping, Sportlicher Leiter des SV Ottfingen, ist sicher: „Bei uns kann auf keinen Fall gespielt werden.“ Auch das andere Freitagsspiel des BSV Menden gegen den FC Arpe-Wormbach wird nicht stattfinden. „Die Chancen gehen gegen null, dass hier gespielt wird“, sagt Mendens Trainer Kevin Hines. Im Laufe des Tages wird auch hier eine Generalabsage von Staffelleiter Dirk Potthöfer erwartet.

In der Oberliga Westfalen können die Sportfreunde Siegen ihr Wochenende anderweitig verplanen. Nach einer Platzbesichtigung am Mittwoch wurde das Spiel gegen Victoria Clarholz verschoben. Offen ist, ob es hier eine komplette Absage geben wird. Eine Resthoffnung besteht für die SG Finnentrop/Bamenohl, die beim Tabellenzweiten ASC Dortmund antreten muss.

Eine Liga tiefer in der Westfalenliga ist das Spiel zwischen dem RSV Meinerzhagen und dem BSV Schüren gecancelt worden. Der FC Lennestadt muss zu Conciordia Wiemelhausen.

Auf Kreisebene hat der Jugendausschuss alle Jugendspiele bis zum 8. Dezember abgesagt. Im Seniorenbereich steht eine Entscheidung noch aus, alles andere als eine Generalabsage wäre jedoch eine große Überraschung.

