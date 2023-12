Winter voller Höhepunkte für Bruse Sauerland Ski Team

Attendorn Es wird eine lange Reise für das Bruse Sauerland Ski Team. Erneut gehen die Langläufer international bei den Profis in die Loipe.

Es wird eine lange Winterreise für das Bruse Sauerland Ski Team. Zum zweiten Mal gehen die Langläufer unter diesem Namen international bei den Profis in die Loipe. „Mehr als vier Monate dauert die Saison, die in Bad Gastein startet und mit dem Janteloppet in Norwegen im April beendet wird“, erläutert Benjamin Selter vom TV Attendorn, der durch den Kontakt zu seinem jahrelangen Sponsor Christian Bruse maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Teams hatte.

Selter selbst setzte in der vergangenen Saison deutliche Marken im internationalen Vergleich. Insgesamt in sieben Ländern ging er an den Start und hatte es mit manchem Olympioniken und Weltcupteilnehmer zu tun. Herausragend dabei dürfte immer noch die Tatsache sein, dass er mit einer Zeit von 4:03 Stunden über die 90 Kilometer des wohl größten Rennens der Welt, dem schwedischen Wasalauf, das beste Ergebnis eines Läufers des Westdeutschen Skiverbandes aller Zeiten erzielte.

Sportler des Jahres 2022

Auch die 54 Kilometer des norwegischen Birkebeiners werden Benjamin Selter noch lange in guter Erinnerung sein, überquerte er doch nur wenige Minuten hinter WM und Olympialäufer Andrew Musgrave die Ziellinie im Olympiastadion von Lillehammer. Den Lohn all des Trainings: Selter belegte im Feld der deutschen Teilnehmer bei dem „Skimarathon Weltcup“ hinter Sieger Thomas Bing den vierten Gesamtrang. Selter: „Mit einem solchen Ergebnis habe ich ehrlich gesagt nie gerechnet, es war einfach eine Saison, die komplett rund lief. Davon zeugte auch sein Top-Ten-Ergebnis bei den Deutschen Meisterschaften in Oberammergau und seine anschließende Wahl zum Sportler des Jahres im Kreis Olpe.

Auch in der neuen Saison wird er in den markanten blau-grünen Farben an den Start gehen. „Für Oberammergau und den Engadin Skimarathon habe ich bereits gemeldet.“ Für einen Einsatz bei den Profis der Skiclassics aber wird er nur sporadisch zur Verfügung stehen können. Grund: „Seit November bin ich nun Referendar an einer Kölner Schule und da hat das Staatsexamen erstmal Vorrang.“ Das Bruse Sauerland Ski Team, das seinen Förderer voll hinter sich weiß, hat sich mit der Norwegerin Maiken Midskogen und dem Deutschen Juniorenmeister Birger Hartmann weiter verstärkt und wird bei allen 15 Rennen des Winters am Start sein.

Über die Schweiz und Italien im Januar geht es dann nach kurzem Zwischenstopp in Deutschland und Tschechien weiter nach Skandinavien. Dort stehen im März vor allem die Saisonhighlights Wasalauf und Birkebeiner an, bevor im April nach dem mit 100 Kilometern längsten Rennen, dem norwegischen Janteloppet, der Frühling Einzug halten darf.

