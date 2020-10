Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer und Deutschland feierte die Wiedervereinigung. Ein Ereignis, das viele Menschen auch im Kreis Olpe prägte. Einer von ihnen ist Jörg Menzel, Geschäftsführer der SG Attendorn/Ennest.

Nicht der Handball, sondern der Eisschnelllauf hatte es Jörg Menzel angetan. Mit zwölf Jahren war er bereits dreifacher DDR-Jugendmeister über 1000 und 1500 Meter. „Ich habe mit neun Jahren mit dem Eisschnelllaufen begonnen und bin schnell auf die Kinder- und Jugendsportschule gewechselt. Der Sport hatte in der DDR einen hohen Stellenwert und die Förderung war entsprechend groß“, erinnert sich Menzel zurück.

Verletzung beendet Karriere

Eine Knieverletzung machte jedoch einen Strich durch die Karriereplanung. Stattdessen erlernte Menzel das Bäckerhandwerk, machte sich selbstständig und führte ein gutes Leben. Doch kurz nach der Wende kam für Menzels Bäckerei das unfreiwillige Ende. „Da wir ja in der DDR keine Hausbesitzer waren, sondern alles gemietet war, musste ich meine Bäckerei kurz nach der Währungsreform aufgeben“, erklärt Menzel.

An den Tag der Wiedervereinigung kann sich der heute 63-Jährige noch gut erinnern. „Wir konnten es gar nicht glauben als wir das im Radio hörten. Es war völlig unwirklich. Das ging ja damals vielen so, weil es so plötzlich kam. Die Wiedervereinigung hat sich nicht angedeutet“, blickt Menzel auf den Moment zurück, in dem er von der Grenzöffnung erfuhr.

Die Freiheit war im ersten Moment merkwürdig. „Man musste erst einmal begreifen, was plötzlich alles möglich war und man musste sich zusammenreißen, um nicht durchzudrehen“, betont Menzel.

Durch Zufall nach Olpe gekommen

Als er seine Bäckerei nicht mehr betreiben konnte, wollte er im Westen ein neues Leben anfangen. Sein Weg in den Kreis Olpe fand er rein zufällig. „Ich habe eine Stelle als Bäcker gesucht. In der Bäckerzeitung habe ich die Seite mit den Stellenanzeigen aufgeschlagen und mit dem Finger auf eine Anzeige getippt“, sagt Menzel schmunzelnd.

Er traf eine Anzeige der Bäckerei Rötz in Olpe. Menzel bewarb sich und wenige Tage später stand er in der Backstube. „Als ich über dir Grenze fuhr, war das ein Gefühl, als würde ich auf den Mond fliegen. Das kann man heute nicht mehr nachempfinden“, schildert Menzel den Moment als er mit 23 Jahren in die Kreisstadt kam, um sich eine neue Existenz aufzubauen.

Aus der Kreisstadt in die Hansestadt

Für einige Jahre blieb Menzel in Olpe, bis ihn gesundheitliche Probleme zwangen, das Bäckerhandwerk aufzugeben. Es folgt der Wechsel in die Industrie und nach Attendorn. Dort wurde Menzel sesshaft, heiratete und gründete eine Familie.

Der Nachwuchs war es auch, der Menzel zum Handball brachte. „Ich hatte mit Handball vorher eigentlich gar nichts am Hut. Erst als meine Kinder anfingen, in Attendorn zu spielen, habe ich mich im Verein engagiert. Erst als Betreuer, Trainer, Jugendwart und nun als Geschäftsführer, sowie im Handballkreis als Mädchenwart. Seitdem die Knie nicht mehr schmerzen, steht Menzel auch selbst auf der Platte. „Ich spiele heute noch in der dritten Mannschaft“, sagt der Attendorner, der sich in der Hansestadt wohlfühlt.

Darüber wie sein Leben ohne die Wiedervereinigung wohl verlaufen wäre, hat sich Menzel nie große Gedanken gemacht. „Wahrscheinlich hätte ich dann heute immer noch meine Bäckerei in Weißwasser und würde dort arbeiten“, mutmaßt der gelernte Bäcker.

Kein „Ossi“ mehr

Was für Menzel nach seinem Umzug die größte Umstellung war? „Wir haben ja damals viele Dinge als selbstverständlich angesehen. Die größte Umstellung war sicher das soziale Umfeld, das in der DDR sehr durchorganisiert war. Dort gab es nur bestimmte Dinge. Als ich hier hin kam und plötzlich alles immer verfügbar war, war das schon komisch“, sagt Menzel.

Nach fast 30 Jahren im Westen fühlt sich Menzel hier wohl. „In meiner Altersklasse sagen immer noch einige Ossi zu mir. Aber das ist auch ein Begriff, den die junge Generation gar nicht mehr kennt. Mein Sohn kann damit doch schon nichts mehr anfangen“, weiß Menzel.