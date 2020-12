Wiebke Schandelle durchlebt ein Jahr voller Extreme

Wiebke Schandelle an ihrem Arbeitsplatz in Düsseldorf.

Olpe. Angenommen, das Jahr 2020 wäre ein leibhaftiger Mensch. Was würden Sie ihm zum Abschied hinterher rufen? Welche Verwünschungen, welche Flüche wären das? Wiebke Schandelle aus Olpe überlegt nur kurz.

„Ich würde ihm zurufen: Es war spannend, dich kennengelernt zu haben. Ich hätte dich nicht gebraucht, und ich hoffe, dass wir uns nicht wiedersehen“.

Das trifft es. Denn extremer können Wellentäler eines Jahres kaum ausfallen. Anfang 2020 wagte Wiebke Schandelle, die zehn Jahre lang hauptamtliche Geschäftsführerin des Kreissportbundes Olpe war, den Sprung in die Selbstständigkeit. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin eines Gesundheits- und Athletikzentrums in Düsseldorf.

Dann kam der Krebs. „Wir haben im April den ersten, kleineren Eingriff durchgezogen, da war es noch im Frühstadium, alles gut. Doch der eigentliche Herd wurde übersehen, dann bin ich im August in die größere OP gegangen, da war das schon vorangeschritten, so dass sie den unteren Teil Speiseröhre und Magen entfernen mussten. Und im November musste sie noch mal eine Korrektur vornehmen“. Also drei Eingriffe insgesamt. Wiebke Schandelle: „Jetzt sollte es eigentlich geschafft sein, jetzt heißt es: Fünf Jahre Daumen drücken und hoffen, dass nichts mehr hinterher kommt“.

Kein Hadern, kein Klagen

Was im Gespräch imponiert: Sie hadert nicht, sie klagt nicht ein einziges Mal. „Ich habe gesundheitlich noch mal ganz andere Themen für mich gehabt“, sagt sie zwar, „allerdings habe ich auch für mich selber ganz spannende Entwicklungen erlebt. Ich habe mich beruflich weiterentwickelt, bin in die Selbständigkeit gegangen, das war auch nicht leichter durch Corona“.

Corona war für sie verbunden mit sehr vielen lehrreichen Elementen. Das klingt sehr nüchtern. Was nicht ihrem Charakter entspricht. „Eigentlich bin ich ein emotionaler Mensch,“ verriet sie, „aber in diesem Jahr habe ich mich mit dem Thema Geduld beschäftigen müssen“.

Welche Verbindungen hat sie noch nach Olpe? Ganz einfach: Sie wohnt noch dort, hat zudem eine Wohnung in Krefeld, arbeitet mit ihrem Zentrum in Düsseldorf, ihre Kinder, ihr siebenjähriger Sohn und ihre elfjährige Tochter, wohnen hier. „Ich sehe zu, dass ich so oft wie möglich auch dort bin. Das ist mir in den letzten zwei Jahren sicherlich seltener gelungen, ich bemühe mich schon, dass ich von montags bis donnerstags arbeitsmäßig unterwegs bin, aber spätestens donnerstags abends dann komplett zu Hause bin. Und wir das Wochenende intensiv nutzen“.

Die Kinder sind ihr großes Glück

Wenn sie darüber hinaus für die Kinder da sein muss, etwa wenn sie Termine haben, dann ist sie flexibel und arbeitet vom Homeoffice aus. Die Kinder sind ihr großes Glück, sie lenken sie ab, bauen sie auf. „Definitiv“, antwortet sie, „abgesehen davon sind sie auch meine größten Probanten. Das heißt: Egal mit was für Ideen ich komme, die ich dann beruflich umsetze, sind meine Kinder oftmals die ersten, die etwas ausprobieren, ihr Feedback geben, zumindest bei allem, was mit Bewegung und Sportpraxis zu tun hat“.

Wiebke Schandelle arbeitete schon seit Jahren im Gesundheitswesen, nachdem sie 10 Jahre im organisierten Sport des Kreises Olpe tätig war. Zunächst arbeitete sie im Akutklinik Bereich, wie in Hellersen, danach noch in Bayern und Baden-Württemberg, sie ist dann 2018 in den Bereich Reha und Therapie gewechselt. Es folgte eine Anstellung in einem großen Konzern, dort hatte sie die Aufgabe, die angeschlossenen Betriebe auszubauen und zukunftsfähig zu machen. „Da Insolvenzberatung für mich ein großes Thema war, genauso wie Changemanagement, habe ich das dann übernommen, und habe das bis Ende 2019 gemacht“.

Sie ist in diesem Sektor geblieben. Und sie hat sich mit einem Projekt gemeinsam mit der Bädergesellschaft in Düsseldorf selbständig gemacht. Ihre Firma sitzt mit einem großen Zentrum in einem Hallenbad. „Dort durften wir auch die Wasserfläche mit nutzen, und haben dort 1000 Quadratmeter Physiotherapie, Reha-Nachsorge, wir haben einen Arzt mit dabei, Psychologen auch, wir haben die komplette Diagnostik, wie geht's mir, wie fit bin ich? Was ist psychosomatisch los? Was sagt meine Leistung?“ Das alles kann sie in ihrem Unternehmen testen. Sie haben auch den Fitnessbereich und an der Stelle den Profisport mit im Boot.

Fortuna Düsseldorf einer der Partner

Das heißt: Partner wie Fortuna Düsseldorf, den Tischtennissport, die Handballer. Sie ist zu 100 Prozent Gesellschafterin. Und nicht ohne Stolz sagt sie: „Wir sind mit dem, was wir im Bereich Therapie und Diagnostik bieten, bundesweit einmalig technisch aufgestellt. Haben wirklich den technisch höchstem Standard“. Das wird ein Vorteil sein, was Kooperationen angeht, und auf die freut sich Wiebke Schandelle besonders.

Auf die Frage nach der Zahl ihrer Wochenstunden antwortete sie zunächst lachend. „Also, irgendwann hört man auf, es nach zuhalten. Ich glaube, wer in solchen Bereichen tätig ist, der weiß, dass das nicht mit einer 40 Stunden Woche getan ist. Ich habe aber den Luxus in meinem Leben immer schon gehabt, dass ich sowohl im Hauptamt im Sport, als auch danach, immer Jobs gehabt habe, die ich mit viel, viel Leidenschaft und mit großem Engagement sehr gerne gemacht habe. Und dann zählt man sowieso keine Stunden“.

Um Wiebke Schandelles Energie, ihre Disziplin zu begreifen, muss man wissen: Sie hat eine beachtliche Sportlerkarriere hinter sich. Sie war Renn-Kanutin, ihr Revier war Duisburg. „Ich bin alte Ruhrpottlerin, von daher bin ich in Duisburg gefahren, später auch in Essen. Das sind meine Heimatvereine. „Ich kann zumindest sagen, wir gehören zu den Olympioniken, die über Jahrzehnte hinweg stabil medaillenträchtig waren“. Zum Medaillen-Regen hat sie jetzt nicht direkt beigetragen, aber: „Ich habe Nationalmannschaft-Erfahrung. Vor Atlanta 1996 habe ich dann aufgehört, weil ich mit Studium, und Ausbildung zu tun hatte. Da reicht dir die Zeit nicht mehr, um noch mal ganz bis an die Spitze zu kommen“. Aber Wiebke Schandelle ist diesem Sport sehr verbunden geblieben. Ihre Sportler-Natur hat sie ihren Kindern vererbt. „Meine Tochter reitet. Wir haben dann auch noch einen Reitverein in Wenden gegründet. Die Pferdefreunde Brün. Es macht Spaß sich dort für den großartigen Sport und den Nachwuchs ehrenamtlich einzusetzen, mit vielen weiteren engagierten Pferdebegeisterten dort.“

Powerfrau? Trifft es ganz gut

Dem Wort Powerfrau steht sie kritisch gegenüber, die Bezeichnung Stehaufmännchen passt ihr dann schon eher. Die Frage muss kommen: wie steckt man sowas alles weg? Immerhin ist sie volles Risiko gegangen zu Jahresanfang. So genau konnte sie nicht gewusst haben, auf was sie sich da eingelassen hatte. „Wenn du sagst: Quotenfrau, da bin ich eher raus. Mit dem Begriff Powerfrau kann ich gut umgehen. Das trifft der schon ganz gut. Was ich tue, das muss ich lieben. Dann stecke ich gerne Zeit, Engagement, Invest, kurzum alles dort herein.“

Für Wiebke Schandelle war es immer wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Disziplin und Ehrgeiz füllte sie mit Leben. Sie hat eine physiotherapeutische Ausbildung, Sport studiert. Dann die Klinik-Zeit. Da hat sie noch mal Gesundheitsmanagement und Klinikmanagement obendrauf gepackt. „Um auch wirklich zu wissen, was getan werden muss, und wie die Dinge funktionieren“.

Aber jeder Mensch hat eine Batterie. Die kann auch mal halb voll sein, oder im schlimmsten Fall leer. Ihr Batterieanzeige dürfte ständig im Grünen gewesen sein, oder? Ihren Erfolg verdankt sie ihrem „super Rückhalt, was Familie und Partner angeht, die mir absolut zur Seite stehen, die aber auch wissen, dass, wenn ich ausgeglichen und glücklich mit ihnen die Zeit verbringen soll, auch die Zeit einplanen muss, mich beruflich zu entwickeln“.

Gab es nie Phasen, in der sie dachte: jetzt gehe ich auf die einsame Insel, oder ziehe in eine Höhle im Wald? Wiebke Schandelle: „ Dass es immer Momente gibt, von denen auch ich mich nicht frei sprechen kann, wenn man zum Beispiel denkt: Warum jetzt? Warum ich? Ja, die gibt es. Dann heißt es: Blickwinkel wechseln, und herausfinden: Was lernst du daraus? Was kannst du mitnehmen, wie bringt es dich weiter? Das sind für mich große und bedeutende Fragestellungen, aus denen ich in all den Jahren immer wieder aufgestanden bin. Und neues versucht habe, was verändert habe. Und die mich heute auch in meinem Führungsalltag begleiten“.

Prägende Persönlichkeiten

Kommt das Wort Angst in Wiebke Schandelles Wortschatz überhaupt vor? „Nein“ antwortete Sie, wie aus der Pistole geschossen, „nur Herausforderung“. Selbst in den gesundheitlich schweren Phasen nicht. Klar hatte sie dort Angst, aber sie sag ganz klar: „Weniger um mich da wird es ja schon eine Lösung geben. Aber man macht sich schon mehr Gedanken um die Familie, wie sichere ich bestimmte Dinge ab? Wie geht es da weiter?“ Ein Sicherheitsmensch sei sie nicht. „Ich bin aber auch kein Statusmensch, von daher ist das Thema Angst für mich eher als Herausforderung besetzt“. Ängste erlebt sie in ihrer Reha-Klinik, bei Patienten. „In der Psychosomatik. Sehr viele Zukunftsängste.

Eine kleine Runde mit der Zeitmaschine sei erlaubt. Hinein in ihre Kindheit. Wer hat Wiebke Schandelle zu der gemacht, diese heute ist? „Geprägt hat mich sicherlich eine unglaublich engagierte Trainerin, Irene Pepinghege, selbst Nationalfahrerin, Olympiateilnehmerin, unheimlich erfolgreich. Die hat mir das Thema Disziplin, das Thema Team, mit auf dem Weg gegeben“.

Geprägt habe sie, vor allem wenn sie an die Zeit im Kreis Olpe denke, Gerd Opitz. Der Schatzmeister des Kreissportbundes Olpe. „Er hatte eine ganz eigene Art mit Dingen umzugehen, und mich auch immer wieder dazu zu kriegen, zu sagen: überdenk es noch mal. Und mach es noch mal anders, wenn es so nicht funktioniert“. Und zu den prägenden Menschen zählt sie auch ihren Vater, vor zehn Jahren leider verstorben. „Der war, neben seinem kaufmännischen Dasein, immer in einem Verein aktiv. Dort wo seine Kinder Sport getrieben haben, hat er im Vorstand gearbeitet. Er hat sich immer um andere Menschen gekümmert, hatte ein sehr mitnehmendes und motivierendes Wesen“.