Wie BVB-Fan zwei Spiele der Borussia im Stadion sieht

Toni Sangermann ist seit einem halben Jahrhundert leidenschaftlicher Anhänger von Borussia Dortmund. Der stadtbekannte BVB-Fan ist seit 1992 stolzer Besitzer einer Dauerkarte. Sein Stammplatz im Signal Iduna Park befindet sich auf der Osttribüne: Block 44, Reihe 22, Platz 31. Dort sitzt der 65-jährige Attendorner normalerweise bei den Heimspielen seiner Borussia. Aber was ist in Zeiten von Corona schon normal.

Vor dem erneuten Zuschauerausschluss hat der BVB noch drei Mal in der Bundesliga vor Publikum spielen dürfen: im Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach vor 9300 Fans, gegen den SC Freiburg vor immerhin 11.500 Zuschauern und beim Derby gegen den FC Schalke 04 vor 300 Anhängern, die sich in der riesigen Betonschüssel verloren. Toni Sangermann hatte großes Glück und war gleich zwei Mal „mittendrin, statt nur dabei“.

Unverhofftes Glück

Als Dauerkarten-Besitzer der Vorsaison hatte sich der Hansestädter gut eine Woche vor dem Mönchengladbach-Heimspiel am 19. September für einen der offiziell 10.000 Plätze im Signal Iduna Park beworben. Freitags schickten Toni Sangermann und Ehefrau Elke die Online-Bewerbung los, am Montag folgte schon die Bestätigung. „Wir hätten gar nicht damit gerechnet“, sagt Elke Sangermann, die ihren Mann ab und zu nach Dortmund fährt. Dann geht sie dort shoppen oder besucht Verwandte. Die Bundesligaatmosphäre im Stadion überlässt sie ihrem Gatten.

Die Konkurrenz war groß. In der Saison 2019/20 verkaufte der BVB immerhin 55.000 Dauerkarten. Eine davon hat Toni Sangermann aus Attendorn. Stolz präsentiert der Rentner – als Prinz Karneval, langjähriger Zeremonienmeister und Schützenkönig in der Hansestadt bestens bekannt – beim Besuch unserer Zeitung seine Dauerkartensammlung. Die Karte für die aktuelle Saison fehlt natürlich, Corona-bedingt hat der Verkauf noch gar nicht begonnen.

Wegen der Geisterspiele in der vergangenen Serie konnte Toni Sangermann wie so viele BVB-Fans seine Dauerkarte nur zur Hälfte nutzen. Die Differenz lässt sich der 65-Jährige auf der neuen Karte gutschreiben. Denn eines steht für den Attendorner fest: Wenn die Zeit der Geisterspiele vorbei ist, will er wieder auf seinem Stammplatz auf der Osttribüne sitzen.

Zeitfenster zur Ankunft am Stadion

Für die Eintrittskarte gegen Borussia Mönchengladbach hat Toni Sangermann 45 Euro bezahlt. Die Karte war nicht auf eine andere Person übertragbar. „Ich musste zwischen 14.30 und 15 Uhr vor dem Stadion sein, natürlich mit Mund-Nasenschutz und Abstand“, berichtet der BVB-Fan, der durch seinen viel zu früh verstorbenen Vetter Manfred „Manni“ Sangermann zum glühenden Borussen geworden ist, von einem alles andere als normalen Stadionbesuch.

Nach dem Vorzeigen des Personalausweises und der Eintrittskarte wurde der Attendorner abgetastet. Noch ein letzter Scan am Drehkreuz, dann war er endlich im Stadion und ging zu seinem angewiesenen Sitzplatz auf Nordwest.

Einschränkungen im Stadion

Stolz präsentiert BVB-Fan Toni Sangermann aus Attendorn seine Dauerkarte. Für diese Saison gibt es keine Dauerkarten. Aber bei zwei Heimspielen war der 65-Jährige schon im Stadion. Foto: martin droste / WP

Die Plätze neben ihm waren frei, genauso die Sitzreihen vor und hinter dem Hansestädter. Gejubelt wurde über die drei BVB-Tore beim 3:0-Heimsieg über die Fohlen-Elf trotzdem, mit Abstand und weniger euphorisch als sonst. „Die Stimmung im Stadion war gut. Das war keine Geisterkulisse“, hat Toni Sangermann den Besuch im Signal Iduna Park unter Corona-Bedingungen nicht bereut. Auch wenn es nur alkoholfreie Getränke gab. Für den Attendorner war wichtig, überhaupt mal wieder in seinem Stadion zu sein.

In der Halbzeitpause blieb der 65-Jährige wie vom Verein gewünscht auf seinem Platz sitzen. „Überall standen Ordner und passten auf“, blickt Toni Sangermann zurück. Auch nach dem Schlusspfiff blieb er erst einmal sitzen. Ein Ordner sagte dann Bescheid. Block für Block, Reihe für Reihe leerte sich das Stadion. Das bei normalen Heimspielen übliche Gedränge kurz vor und kurz nach dem Spielende blieb aus. Mit Mundschutz – Sangermann hat zwei BVB-Masken – verließ der Attendorner den Stadionbereich und traf sich auf einem nahegelegenen Parkplatz mit Ehefrau Elke.

Überrascht von zweiter Zusage

Zwei Wochen später wiederholte sich alles noch einmal. Spaßeshalber hatte sich Toni Sangermann auch für das Heimspiel am 3. Oktober gegen den SC Freiburg beworben. Diesmal war die Überraschung noch größer als beim ersten Mal. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, war der 65-Jährige baff, als ihn die erneute Bestätigung erreichte. Zwei BVB-Heimspiele in dieser Corona-Saison: Das werden wohl die wenigsten Dortmunder Fans erleben.

Beim „Corona-Rekordspiel“ gegen Freiburg waren sogar 11.500 Zuschauer im Stadion. Toni Sangermann saß diesmal auf der Osttribüne im Block 51. „Sieben Reihen über meinem Stammplatz“, berichtet der leidenschaftliche Borussia-Anhänger, der beim Holzstellen vor Ostern seine Poskebrüder von der Ennester Pote mit den aktuellen Bundesligaergebnissen versorgt. Auch beim 4:0-Heimsieg gegen Freiburg fühlte sich Sangermann im und vor dem Stadion sicher. „Alle haben sich an die Regeln gehalten.“ Vorsichtshalber ist der Hansestädter größeren Menschenansammlungen aber aus dem Weg gegangen.

Derby im Urlaub verfolgt

„Wenn wir nicht in Urlaub gefahren wären, hätte ich mich auch für das Schalke-Heimspiel beworben“, erzählt Toni Sangermann mit einem Augenzwinkern. Die Chancen wären allerdings sehr gering gewesen. Denn beim 3:0-Erfolg im Revierderby dürften nur noch 300 Zuschauer ins Stadion. Wenn es Sangermann nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ dennoch geschafft hätte, dann sollte er ab sofort Lotto spielen.

Die 2:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayern München hat Toni Sangermann bei seinem Freund Michael Kost gesehen. „Ohne Zuschauer geht gar nichts. Die Wand fehlt“, vermisst der Attendorner die tolle Atmosphäre von 81.000 Zuschauern und vor allem die Südtribüne, Europas größte Stehtribüne für fast 25.000 Fans.

Wenn es in Sachen Bundesligafußball wieder halbwegs normal läuft, wird Toni Sangermann seine Dauerkarte verlängern. Mit wem er dann ins Stadion von Borussia Dortmund fährt, weiß er auch schon.