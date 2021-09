WF Finnentrop: Für Gerd Kowalzik ist nach 41 Jahren Schluss

Finnentrop. Viel Bewegung gibt es im Vorstand der Wasserfreunde Finnentrop. Ein Urgestein tritt ab.

So viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr besuchten die Jahreshauptversammlung der Wasserfreunde Finnentrop. Es war die erste Versammlung nach der langen Coronapause und gleichzeitig die letzte für Schwimmwart Gerhard Kowalzik, der sich nach 41 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte.

Als Gerhard Kowalcik ans Rednerpult ging, folgte der emotionalste Moment des Abends. In bewegenden Worten ließ der Schwimmwart seine 41 Jahre bei den Wasserfreunden Revue passieren, schilderte seinen Werdegang und bedankte sich bei den vielen Menschen, die ihn in all den Jahren begleitet haben. Er wurde mit großem Applaus verabschiedet und versprach: „Ich bleibe dem Verein aber weiterhin erhalten und unterstütze die Trainer und den Vorstand so gut ich kann.“

Kati Lißek neue Vorsitzende

Bei den Vorstandswahlen gab es einige Neubesetzungen. Kati Lißek ist neue Vorsitzende der Wasserfreunde, nachdem sich Jörg Hesse nicht mehr zur Wahl stellte. Ihr Stellvertreter ist Michael Brachthäuser, der den Posten von Markus Mennekes übernommen hat. Geschäftsführerin bleibt Cordula Jopke. Kathrin Engelmann wurde zur Schwimmwartin gewählt und tritt somit die Nachfolge von Gerhard Kowalzik an. Zum Kassenwart wurde erneut René Lißek gewählt.

Die Jubilare und die erfolgreichsten Schwimmerinnen und Schwimmer des Jahres 2019 wurden ausgezeichnet. Eine Ehrennadel und eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Jan Kalkreuter, Stephanie Gramann und Ina Büdenbender.

Beste Schwimmer ausgezeichnet

Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Dietmar, Andrea, Phillip, Fabian und Dennis Brune, Ben Wicker, Matti Näther, Noel Kammerer, Ben Döbbeler, Sven und Luca Hase, Barbara und Uwe Brodowski, Lilly Kochanek, Jannis und Nicolas Brill, Henry Hanses, Alexander Junge, Kim und Lukas Klein, Nikita Schmidt, David Schwabe und Nicolas Schulte eine Urkunde.

Die besten Schwimmerinnen des Jahres 2019 waren Hermine Lißek (276 Punkte), Hannah Schmidt-Degenhardt (168) und Pia Schmidt-Degenhardt (140).

Die besten Schwimmer des Jahres 2019 waren Jannik Hohmeister (181), Timo Clemens (160) und Samuel Bryja (137). Alle sechs erhielten einen Pokal für ihre Leistungen.

