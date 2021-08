Westfalenpokal: Olper zwischen Vorfreude und Verletzungspech

Kreis Olpe. Mit der SG Finnentrop/Bamenohl, SpVg Olpe und SV 04 Attendorn starten drei Mannschaften aus dem Kreis im Wettbewerb.

Besuch aus der Oberliga im Hansastadion, Pflichtaufgabe für die SG Finnentrop/Bamenohl und ein Spiel mit einem Jahr Anlauf für die SpVg Olpe. Am Sonntag um 15 Uhr startet das Trio aus dem Kreis in den Westfalenpokal. Die ultimative Standortbestimmung eine Woche vor dem Meisterschaftsstart.

SG Finnentrop/Bamenohl

Als klarer Favorit geht Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl am Sonntag (15 Uhr) ins Westfalenpokalspiel beim Bezirksligisten SC Weitmar. SG-Trainer Ralf Behle warnt: „Klar sind wir in der Favoritenrolle. Wir spielen drei Ligen höher. Aber im Westfalenpokal ist jedes Spiel schwierig, gerade gegen Mannschaften aus dem Ruhrgebiet. Da ist oft das Niveau noch einmal etwas höher. Da müssen wir absolut auf der Hut sein“

Für Finnentrop/Bamenohl ist die Lage etwas anders. Die Behle-Elf hat am ersten Spieltag spielfrei und muss erst in zwei Wochen zum ersten Meisterschaftsspiel zuhause gegen Kaan-Marienborn antreten. Ralf Behle ist froh, dass jetzt so langsam „der Ernst des Lebens“ beginnt. „Man hat schon gemerkt, dass sechs bis acht Monate Pause war. Dazu kam auch noch die Urlaubszeit. Man kann aber gerade in diesem Jahr niemandem verwehren, in Urlaub zu fahren. Trotzdem hat das natürlich in der Vorbereitung gestört. Zum Glück sind wir bisher ohne große Verletzungen geblieben. Das war meine größte Sorge. Bis auf Tobias Kleppel, den eine Muskelverletzung plagt, sind alle fit und auch die Urlauber sind alle wieder dabei“, berichtet Ralf Behle.

Die Generalprobe für Weitmar verlief positiv. Das Kreispokalspiel beim A-Kreisligisten SF Dünschede wurde mit 4:1 gewonnen. „Das Spiel war durchwachsen“, gibt Ralf Behle zu. „Aber gegen vermeintlich kleine Mannschaften kann man nicht glänzen, da musst du einfach gewinnen, egal wie.“

SV 04 Attendorn

Fußball-Landesligist SV 04 Attendorn eröffnet seine englische Woche am Samstag mit dem ersten Pflichtspiel des Jahres 2021 gegen den Oberligisten SpVgg Vreden. Für die Mannschaft von Trainer Ralf Sonnenberg ist es die Premiere nach neunmonatiger Corona-Zwangspause. Nach der Partie gegen den Gast aus dem westlichen Münsterland (Anstoß auf dem Kunstrasenplatz um 15 Uhr) wartet am kommenden Donnerstag zu Hause im Kreispokal mit dem Westfalenligisten FSV Gerlingen eine weitere Herausforderung auf die Hansestädter, ehe die Saison 21/22 drei Tage später mit einem Auswärtsspiel beim BSV Menden beginnt.

Der Gast aus Vreden, in der Oberliga Westfalen Gegner der SG Finnentrop/Bamenohl, geht trotz der zweieinhalbstündigen Anfahrt aus dem Kreis Borken als klarer Favorit in die Partie. „Wir freuen uns auf jeden Fall“, sagt SV 04-Trainer Ralf Sonnenberg, der noch gar nicht weiß, wen er am Samstag gegen den Favoriten auf das Spielfeld schicken kann. „Die Vorzeichen stehen nicht gut“, verweist Attendorns Übungsleiter auf die angespannte personelle Situation der Gastgeber.

Wieder ein Oberligist

Im SV 04-Lager werden Erinnerungen wach an den Westfalenpokal im vergangenen Jahr. Als Landesliga-Aufsteiger hatte sich das Team für die 1. Runde qualifiziert und sollte am 31. Oktober 2020 im Hansastadion auf den SV Schermbeck treffen, ebenfalls ein Gegner aus der Oberliga Westfalen. Auch damals war die Ausfallliste der Platzherren lang, in der Not ließ sich der ehemalige Spielertrainer Eugen Litter zu einem Comeback überreden. Das Comeback fiel aus, der Spielbetrieb der Pandemie zum Opfer.

Der SV 04-Kader von 19 Feldspielern und zwei Torhütern ist vor dem Vreden-Gastspiel im Hansastadion merklich geschrumpft. Schon beim letzten Testspiel beim Bezirksligisten SG Serkenrode/Fretter (1:1) stand Trainer Ralf Sonnenberg nur ein Auswechselspieler zur Verfügung. Der Rest war verletzt, angeschlagen oder im Urlaub. Zudem musste nach einer Corona-Erkrankung fast die komplette Innenverteidigung in Quarantäne. Die Vorbereitung verlief alles andere als planmäßig.

Langenberg kehrt zurück

Gegen die SpVgg Vreden kehrt zumindest Dustin Langenberg in den Kader zurück. Dagegen ist das Trio Timo Gaertner, Neal Kasel und Marvin Annen fraglich. Der Ex-Werdohler Philipp Gryn hat sich länger krankgemeldet und droht damit auch beim Saisonstart in Menden auszufallen. Angeschlagen sind Martin Mucha und Neuzugang Luis Tenhaken. Angreifer Vedat Vural brach sich im Testspiel gegen Siegen das Handgelenk. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub soll abgeklärt werden, ob er operiert werden muss oder eine Schiene reicht.

Nicht nur für den Attendorner Coach ist der Oberligist aus dem westlichen Münsterland ein unbeschriebenes Blatt. Erste Informationen hat Sonnenberg bei Marius Hilleke gesammelt, Scout und Co-Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl. Allerdings sind sich Finnentrop/Bamenohl und Vreden coronabedingt auf dem Platz noch nicht begegnet.

SpVg Olpe

Anstoß mit einem Jahr Vorlaufzeit: Bereits in der ersten Runde des vergangenen Westfalenpokal-Wettbewerbs sollte die SpVg Olpe auf den Dortmunder Landesligisten Türkspor Dortmund 2000 treffen. Doch die Saisonunterbrechung, die letztlich zur Annullierung führte, ließ das Duell platzen. Am Sonntag (15 Uhr) steht dem Spiel nichts im Wege.

Respekt hat Trainer Otmar Griffel vor dem, was auf seine Mannschaft zukommt. „Ich habe mich bei Dortmunder Kollegen über Türkspor schlau gemacht. Das ist eine Mannschaft, die vom Kader her in der Spitzengruppe der Westfalenliga mitspielen könnte. Die betrachten die Landesliga nur als Durchgangsstation“, weiß der Olper Trainer. Was seine Mannschaft angeht, hält der Trainerroutinier den Ball flach.

„Wir haben in der Vorbereitung mit Ausfällen und Verletzungen zu kämpfen. Ich kann noch keine Prognose abgeben, wo die Mannschaft steht“, betont Griffel, der auf zahlreiche Spieler verzichten muss.

Valentin Wilke (Adduktorenabriss) und Fabian Schulte (Meniskus) fehlen langfristig, Raphael Schwarzer (Adduktoren) und Max Wüst mindestens am Sonntag. „Wir sind mit 23 Spielern in die Vorbereitung gegangen, aber jetzt ist der Kader dünner geworden“, klagt Griffel.

