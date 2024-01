Wenn Silber plötzlich Gold wert sein kann

Seriensieger SG Finnentrop/Bamenohl hat auch die Hallenfußball-Gemeindemeisterschaft 2023 gewonnen und sich damit für das Masters am 29. Januar in Kirchhundem qulifiziert.

Finnentrop Bei den Fußball-Gemeindemeisterschaften Finnentrop wird am Wochenende der noch fehlende Teilnehmer am Kreis-Hallenmasters ermittelt

Letzte Ausfahrt vor dem Hallenfußball-Masters. Obwohl der Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl als haushoher Favorit das Parkett betritt, fehlt es dem Spektakel nicht an sportlichem Reiz. Denn sollte die Mannschaft von Ibou Mbaye den Pokal holen, wird auch der unterlegende Finalist zum Masters nach Olpe fahren, denn für dieses ist die SG als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Silber ist, wenn der Oberligist in Finnentrop gewinnt, Gold wert.

Gewinnen wird schwer. Ich hoffe aber, dass wir es irgendwie schaffen, uns für das Masters zu qualifizieren. Tobias Kleppel, Trainer der SG Serkenrode/Fretter

Doch wer könnte der zweite Vertreter der Gemeinde sein, falls es zu einer solchen Konstellation kommt? Von der Klassenzugehörigkeit der Bezirksligist SG Serkenrode/Fretter. Dessen Trainer Tobias Kleppel hat den Gemeindepokal mit Finnentrop/Bamenohl schon zigmal in die Höhe gestemmt. Kann er diese persönliche Siegesserie mit seinem neuen Verein fortsetzen? „Gewinnen wird schwer,“ antwortete er, „ich hoffe aber, dass wir es irgendwie schaffen, uns für das Masters zu qualifizieren.“ . Während Tobias Kleppel im Bamenohler Trikot nahezu jährlich am Masters teilgenommen hat, ist dieses Erlebnis für viele seiner Spieler Neuland – er würde ihnen diese Erfahrung gönnen. Kleppel selbst wird in der Finnentroper Halle mitspielen, seinen Spielern aber freistellen, ob sie es ihm gleichtun. „Wir haben zehn Spieler für das Wochenende, das muss es aber auch dann sein.“

Auch die Junioren spielen Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Nach Abschluss der Vorrunde bestreiten die ersten Vier das Halbfinale. Eingebettet in das Seniorenturnier ist die Gemeindemeisterschaft der A- und B-Junioren. Die B-Jugendlichen spielen am Samstag um 14.00, 15.15 und 16.30 Uhr, die A-Junioren am Sonntag um 14.00 und 15.15 Uhr.

Doch die Konkurrenz ist nicht ohne, besonders den A-Ligisten SV Heggen schätzt Kleppel hoch ein. Und mit dem FC Finnentrop und Ausrichter RW Ostentrop/Schönholthausen sind zwei weitere Vertreter aus der höchsten Kreisliga mit von der Partie.

Der SV Heggen hat Masters-Erfahrung, die noch gar nicht so lange zurückliegend. Vor der Coronazeit mischte die Mannschaft vom Daspel beim Winter-Höhepunkt in Lennestadt mit, schlug in der Vorrunde den späteren Pokalgewinner FC Lennestadt. Michael Berghaus, 1. Vorsitzende des SV Heggen: „Die Halle hat ihre eigenen Gesetze. Sicher wird man immer als Geheimfavorit gehandelt, so wie Serkenrode/Fretter auch. Es hängt auch immer davon ab, was man an Spielern zur Verfügung hat.“ Eines scheint sicher: Die Heggener werden eine große Fangruppe stellen. „Das ist so,“ stimmte Michael Berghaus zu, „das wird immer gut angenommen. Wir rühren auch kräftig die Werbetrommel.“ Hallenluft schnupperten die Heggener im noch jungen Jahr bereits: Beim Wintercup des FC Lennestadt Anfang Januar erreichten sie das Viertelfinale.

Ausrichter RW Ostentrop/Schönholthausen ist vorbereitet, es kann losgehen. Viel Arbeit. „Seit Dezember sind wir damit beschäftigt gewesen“, erklärte Michael Stell, 2. Vorsitzender von RWO, „man muss halt sehen, dass man nichts vergisst.“ Schon gar nicht die Pokale, von denen es auch einen für besten Spieler, den besten Torwart und den Torschützenkönig gibt. Der bestimmt sich selber, klar, da braucht man nur die Tore zu zählen. Dagegen werden die besten Torwarte und Spieler von den Trainern gewählt werden.

Gemeindesieger wurden die Rot-Weißen sogar fünf Mal in Folge – allerdings auf dem Feld und als Bezirksligist. „Das waren andere Verhältnisse, damals zwischen 1986 und 1991“, erinnerte Stell sich. „Da war ich noch dreimal mit dabei, bevor meine Karriere dann beendet war“, fügte er hinzu.

Ibou Mbaye, Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl ist „kein Freund des Hallenfußballs“, wie er verriet, was an der Verletzungsgefahr liege. „In Soest habe ich kaum Hallenturnier-Einladungen angenommen. Aber ich habe gemerkt, dass der Gemeindepokal einen sehr hohen Stellenwert hat, wie auch das Hallenmasters.“ Er will so viele Oberligaspieler wie möglich aufbieten beim Gemeindeturnier, außer diejenigen, die eine „Verletzungs-Vorgeschichte“ haben, wie Maurice Danielle Werlein, Gordon Meyer oder Christopher Hennes. Zehn bis maximal zwölf Spieler werden beim Finnentrop-Pokal spielen, die anderen werden trainieren. Bernie Lennemann wird beim Gemeindeturnier nicht mitwirken, aber beim Masters.

Für beide Turniere gilt: „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden.“ Mbaye gibt aber zu bedenken, dass der Kader um zwei Spieler kleiner geworden ist: Ismail Alushi zum Verbandsliga-Spitzenreiter TSV Steinbach II und Georfios Mavroudis zu den Sportfreunden Siegen. Ibou Mbaye: „Deshalb können wir uns nicht erlauben, dass sich noch weitere Spieler verletzen.“

