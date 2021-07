Wechselstreit: Arrogantes Verhalten gegenüber Altenhof

Dass der FC Kaan-Marienborn Jannik Schneider die Freigabe verweigert, ist ein grobes Foulspiel, findet unser Kommentator.

Es könnte alles so einfach sein: Jannik Schneider möchte nach erfolgreichen Jahren in Kaan-Marienborn wieder zurück zu seinem Heimatverein FC Altenhof.

Für den Bezirksligisten sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn und ein Transfer, der das Potenzial hat, eine große Euphorie am Winterhagen auszulösen. Wäre da nicht der abgebende Verein. Die Käner stellen sich quer und ignorieren den vom Spieler hinterlegten Wechselwunsch.

Statt mit den Verantwortlichen des FCA in Kontakt zu treten und eine gemeinsame Lösung zu finden, verweigert der Oberligist die Kontaktaufnahme. Das ist arrogant. Denn was nutzt den Känern der noch ein Jahr laufende Vertrag, wenn der Spieler emotional nicht mehr bereit ist, für den Verein zu spielen? Zwingen können die Verantwortlichen ihn nicht.

Es ist nachvollziehbar, dass die Siegerländer ihren Leistungsträger nicht ziehen lassen möchten. Aber dennoch sollte auch in diesem Bereich Fair Play gelten: Wenn ein verdienter Spieler den Verein verlassen will - egal in welche Liga - sollten ihm keine Steine in den Weg gelegt werden.

