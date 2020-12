Wasalauf: Melina Schöttes und ihr unglaubliches Rennen

Seit 1922 findet an jedem ersten Wochenende im März zwischen den Orten Sälen und Mora in der schwedischen Landschaft Dalarna der größte, schwierigste, aber auch traditionsreichste Skilanglauf der Welt statt. Einmal am Wasa-Lauf teilnehmen, das ist der Traum eines jeden Skilangläufers oder Skilangläuferin.

Melina Schöttes hat sich diesen Traum 2019 erfüllt. Und wie: Exakt 5:55,35 Stunden benötigte die Oberhundemerin für die 90 Kilometer lange Strecke. Für einen Skilanglauf-Laien eine unvorstellbare Leistung. Bei den Damen belegte Melina Schöttes Platz 30 und unter den insgesamt 16.000 Athleten Rang 621. Damit war die heute 22-Jährige beste deutsche Teilnehmerin.

Melina Schöttes blickt mit Stolz auf das Highlight ihrer noch jungen Karriere zurück: „Ich bin mit der Zielsetzung ,im Ziel ankommen’ an den Start gegangen. Es war mein zweiter Skimarathon überhaupt und ich hatte keine Ahnung, wie man sich diese Strecke einteilt. Es waren sauschwere Bedingungen. Durch den Neuschnee war die Loipe langsam. Größtenteils war gar keine Spur mehr vorhanden.“

Schwere Bedingungen

Aber das war nicht alles. Auf der Strecke musste Melina Schöttes weitere Widrigkeiten zu bewältigen. Und das tat sie mit Bravour. Nachdem sie jemand auf einer Abfahrt umgeknockt hatte, hatte sie einen Tiefpunkt über fast 25 Kilometer und Schmerzen im Rücken. „Das war schon schwer für den Kopf, da mich viele überholt haben und ich wusste, dass es noch 60 Kilometer bis zum Ziel sind“, erzählt sie, „nach 25 Kilometern ging es besser. Ich habe meinen Fokus wiedergefunden und konnte noch mal einen Turbo zünden. Bis zum letzten Kilometer konnte ich wieder sehr viel gut machen“.

Die Zielgerade war sehr lang. „Ich war so platt - oder wie der Langläufer sagt, ich war so blau, dass ich einen Meter hinter der Ziellinie umgefallen bin und mir schwarz vor Augen wurde“.

Aber sie hatte es tatsächlich geschafft: „Ich war einfach nur froh, im Ziel angekommen zu sein. Meine 90 Kilometer waren kurz zusammengefasst 5:55,36 Stunden volle Konzentration und Kampf, verbunden mit Schmerzen, Krämpfen, Laufen bis zum Umfallen, mehreren Powergels und isotonischen Getränke als Verpflegung. Ich bin einfach gelaufen und bin angekommen. Das Ergebnis war dann auch noch gut.“

Der Wasa-Lauf 2019 war aber nicht das einzige Langstreckenrennen, das Melina Schöttes mit Bravour gemeistert hat. Zwei Highlights gab es sogar noch Anfang des Jahres 2020, vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Im Januar gewann Melina Schöttes in Lienz den 42 Kilometer langen Dolomitenlauf, die größte Skilanglauf-Veranstaltung Österreichs. Fast 1000 Profi- und Hobbyläufer aus 30 Nationen waren am Start. Nach 1:46:58 Stunden überquerte Melina Schöttes als Siegerin die Ziellinie. Bei der Siegerehrung wurde es richtig emotional. „Dass die Nationalhymne nur für mich gespielt wurde, und ich da oben stand, das war schon ein cooles Gefühl. Das habe ich auch noch nicht erlebt,“ erzählt die 22-Jährige.

Zwei Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown wurde Melina Schöttes Dritte bei den Europameisterschaften im Skimarathon über 42 Kilometer in der freien Technik. 100 Skilangläuferinnen und 500 Skilangläufer starteten in Leutasch (Tirol) über die Marathondistanz. Nach 2:05:38,9 Stunden blieb die Uhr stehen.

Zwei Kilometer mit nur einem Stock

„100 Meter nach dem Start hatte ich einen Sturz mit Stockbruch, genau dort stand keiner mit Stöcken, so dass ich zwei Kilometer mit einem Stock laufen musste. Da war der Anschluss an die Spitze weg“.

Mit einem neuen Stock und sehr viel Wut im Bauch ging dann die Aufholjagd los, sie überholte einen nach dem anderen und konnte noch bis auf Platz drei vorlaufen.

Besonders zwei kräftezehrende Rennen bei Deutschen Meisterschaften sind Melina Schöttes im Gedächtnis geblieben: „Bei der DM Schonach war der Ski verwachst und ich hatte 500 Meter nach dem Start Stollen. Der Schnee pappt dann unter dem Ski und man kommt nicht mehr wirklich vorwärts. Da versucht man natürlich, irgendwie noch das Beste draus zu machen. Aber die anderen ziehen weg, obwohl du weißt, da hätte ich auch mitlaufen können. Aber wenn das Material nicht passt, hat man keine Chance.“

Dann war da ein Rennen um die Deutsche Meisterschaft in Reit im Winkl. Bei 15 Grad. „Das Rennen ging über 20 Kilometer. Nach 15 Kilometern habe ich Krämpfe bekommen, vermutlich weil ich bei den hohen Temperaturen vorher und unterwegs zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen habe. Die letzten fünf Kilometer waren brutal hart und ich habe sehr viel verloren“, erinnert sich Melina Schöttes an den Lauf in der Heimat von Ski-Legende Rosi Mittermaier.

Harte Sprintrennen

Nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind bei ihr vor allem die Rennen im Deutschlandpokal und bei Deutschen Meisterschaften. „Sprintrennen sind allgemein sehr hart. Da kann ich gar nicht sagen, welches besonders hart war, weil man meistens vier Läufe über 1,5 Kilometer hat und man jedes Mal komplett an die Grenze und darüber hinaus geht. Da steigt jedes Mal das Laktat voll in die Beine. Es tut einfach nur weh nach den 1,5 Kilometern, sowohl in der Muskulatur, als auch in der Lunge. Aber dann steht man nach kurzer Erholung wieder an der Startlinie. Und in aller Regel finden an den beiden folgenden Tagen auch noch zwei Distanzrennen statt.“