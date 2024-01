Fußball-Landesliga Was macht eigentlich Patrik Flender?

Was macht eigentlich Patrik Flender? Am 23. Oktober hatte sich Fußball-Landesligist SC Drolshagen von dem Trainer aus Siegen getrennt. Sieben Punkte aus elf Spielen, dann die 0:4-Niederlage gegen Sundern – da griffen die so genannten „Mechanismen“ des Fußballs.

Flender war raus aus dem Geschäft. Wie hat er die Wochen danach empfunden? „Ich war eigentlich guter Dinge, dass wir es noch packen,“ antwortete er. Flender bleibt das „familiäre Umfeld in Drolshagen“ in Erinnerung. Aber nach dem dritten Platz der Saison zuvor schließt er aus heutiger Sicht nicht aus, dass „die Erwartungshaltung dort gestiegen“ sei. „Ich habe sehr viel Zeit investiert dort. Auf dem Platz aber auch neben dem Platz.“ Jugendspiele habe er sich angeschaut, Spieler von morgen, die vielleicht für die Erste des SCD interessant wären. Jedes Spiel der Landesliga-Mannschaft hat er aufzeichnen lassen und analysiert.

Mittlerweile ist er „drüber weg“. Das Fußballgeschäft sei nunmal schnell, „vielleicht das schnellste überhaupt, das es gibt.“ Bis zwei Wochen nach der Trennung habe er Fußball komplett sacken lassen, habe private Dinge erledigt. Dann hat er wieder Fußballspiele besucht, wissend allerdings, dass die Anwesenheit eines vereinslosen Trainers bei einem möglicherweise schwächelnden Verein schnell Spekulationen auslösen kann. Das hat er umgangen, besser gesagt umfahren. „Ich war eher im Mittelrhein gucken, vor Ort keines. Weil ich genau weiß, welche Gerüchte da aufkommen.“

Der Blick geht nach vorn. Gern würde Patrik Flender bei einem Verein hospitieren. Gut vernetzt ist er. Zudem muss er seine A-Lizenz in diesem Jahr verlängern. „Ich plane schon, zeitnah wieder was zu unternehmen, als Trainer natürlich. Aber es muss sich natürlich auch etwas ergeben. Und es muss passen, ich bin da für alles offen.“

Optimal wäre da ein Einstieg zum 1. Juli. Dass es keine Garantien dafür gibt, dass sich etwas auftut, weiß Patrik Flender nur zu genau. Aber bereit wäre er, sagte er. Kontakte zu anderen Vereinen hat es gegeben. Anfragen. „Aber keine, die mich gereizt haben“, ergänzte Flender. Nach seinen Jahren in Drolshagen würde er gern „im Bereich Landesliga“ wieder irgendetwas in Angriff nehmen.

