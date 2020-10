Warum nach der Coronapause die Verletzungsgefahr steigt

Eine falsche Drehung, einmal im Kunstrasen hängen geblieben oder nach einem Zweikampf unglücklich aufgekommen: Die Verletzungsgefahr im Fußball ist hoch. Gerade Muskel- und Bänderverletzungen sind oft an der Tagesordnung. Nach der langen Coronapause ist die Gefahr angestiegen. Warum? Das erklärt der Lennestädter Orthopäde Ralf Rauterkus.

„Man merkt sofort, dass die Sommerpause vorbei ist“, sagt der 51-Jährige schmunzelnd mit Blick auf das gut gefüllte Wartezimmer seiner Praxis. Denn sobald der Ball wieder rollt, nehmen auch die Verletzungen zu. Gerade nach einer langen Pause, wie sie die Sportler nun hinter sich haben.

„Da können sie in der Pause noch soviel gelaufen sein, das nützt bei den fußballspezifischen Bewegungen nicht viel“, betont Rauterkus. Bei vielen Sportlern ist die Lust auf den Wiedereinstieg ins Training die größte Gefahr. „Der Kopf ist heiß, aber der Körper noch nicht bereit. Den Spielern fehlt die Koordination“, weiß der ehemalige Mannschaftsarzt des 1. FC Kaiserslautern und der U17-Nationalmannschaft.

Koordinationstraining ist unverzichtbar

Soll heißen: In den ersten Trainingseinheiten hätten die Trainer großen Wert auf Koordinationsübungen legen sollen, bevor sie die Mannschaften wieder in Spielformen stürzen. „Schnell laufen können die alle, das ist nicht das Problem. Aber die schnellen Start-Stopp-Bewegungen, die du als Fußballer immer machen musst, die sind gerade für Amateursportler schwierig. Im Profibereich ist das was anderes, da haben die Vereine ganz andere Möglichkeiten, um die Spieler wieder gezielt aufzubauen, damit sie schnell wieder fit sind“, betont Rauterkus.

So steht ein Bundesligaprofi beispielsweise nach einem Kreuzbandriss bereits nach sechs Monaten wieder auf dem Platz. „Die Sportler die ich am Kreuzband operiere, lassen wir frühestens nach neun Monaten wieder auf den Platz. Profis gehen ein sehr hohes Risiko, weil sie oft die Muskulatur noch nicht wieder komplett aufgebaut haben. Wohin das führen kann, sieht man beispielsweise am Fall von Holger Badstuber, der sich wenige Wochen nach seinem ersten Kreuzbandriss, wieder das Band gerissen hat. Er ist zu schnell wieder eingestiegen“, nennt Rauterkus ein prominentes Beispiel.

Laufen und Muskeltraining sinnvoll

Frühwarnsysteme, die dem Sportler signalisieren, Tempo rauszunehmen und Vorsicht walten zu lassen, um größeren Verletzungen zu umgehen, gibt es im Körper nicht. „Das ist sehr schwierig zu testen, weil die meisten ja Kondition und Muskulatur haben, aber halt keine Koordination. Die muss konsequent trainiert werden und im Abschlussspiel sollten die Sportler nicht Vollgas geben, denn das ist nach der langen Pause kontraproduktiv. Dass die Spieler in der Pause viel laufen gegangen sind und Krafttraining betrieben haben ist gut, weil so die richtige Grundlage geschaffen wird, um nach der Pause wieder gut einsteigen zu können“, erklärt Rauterkus.

Nach einer Kreuzband-OP beginnen die meisten Sportler nach sechs Wochen wieder mit dem Radfahren. „Das ist wichtig, weil die Muskulatur schnell abgebaut wird und nach sechs Wochen ein Tiefpunkt erreicht ist an dem man langsam wieder mit dem Aufbau beginnen muss“, weiß der Orthopäde, der gemeinsam mit seiner Frau und zwei Kindern in Attendorn lebt.

Ist mit dem Radfahren eine Basis gelegt worden, was den Muskelaufbau angeht, können die Sportler im Schnitt nach drei Monaten wieder mit einem leichten Joggingprogramm beginnen, um die Muskulatur weiter zu stärken. Der Weg zurück auf den Platz ist danach noch lang, die Betreuung weiterhin intensiv. „Wir verfolgen die Fortschritte ganz genau, geben jedem Patienten einen genauen Genesungsplan mit“, legt der Orthopäde großen Wert auf die Nachversorgung.