Wanne ist raues Pflaster für den FC Lennestadt

Lennestadt. Heimischer Fußball-Westfalenligist konnte noch kein Spiel gegen den nächsten Gegner gewinnen. In zehn Spielen gab es acht Niederlagen.

Nein, mit der Leistung gegen die SpVgg Horsthausen konnte Martin Funke so gar nicht zufrieden sein.

Am Sonntag (15.30 Uhr) reist der Trainer mit seinem Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt zum DSC Wanne-Eickel und erwartet, dass die Mannschaft nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Aufsteiger „eine Reaktion zeigt“.

Dabei geht es Funke gar nicht so sehr um das Ergebnis: „Natürlich werden wir alles daransetzen, etwas mitzunehmen. Aber wichtiger als die Punkte ist für mich das Auftreten. Fußballerisch und was die Mentalität angeht, wollen wir ein ganz anderes Bild abgeben.“

Mit dem DSC Wanne-Eickel wartet ein ganz schwerer Brocken auf den FC Lennestadt. Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet konnte in der Vorsaison den Abstieg zwar erst am letzten Spieltag verhindern, zeigt sich bisher allerdings in bestechender Frühform.

Angespannte Personallage

Nach fünf Spielen ist der DSC Wanne-Eickel noch unbesiegt und erwies sich bereits in der Vergangenheit als raues Pflaster für den FC Lennestadt. In den zehn Aufeinandertreffen seit 2016 ging der DSC Wanne-Eickel achtmal als Sieger vom Platz, zweimal teilten sich die Teams die Punkte. So auch beim letzten Duell im April dieses Jahres, als der FC Lennestadt drei Mal in Rückstand geriet und am Ende beim 3:3 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte.

„Gerade auswärts wird das extrem schwer. Aber vielleicht liegt es uns ganz gut, aus der Außenseiter-Rolle überraschen zu können“, sieht Funke seine Elf nicht chancenlos, weiß aber um die tabellarische Situation, „natürlich ist der Ergebnisdruck immer da. Wir müssen schon zusehen, dass wir punkten.“

Aktuell steht der FC Lennestadt mit vier Zählern auf dem vorletzten Platz der Westfalenliga 2. Die Personalsituation im Hensel-Stadion bleibt derweil angespannt.

„Es ist fast noch etwas schlimmer als letzte Woche“, ärgert sich Martin Funke. Lukas Völmicke und Neuzugang Louis Sabisch fehlen weiter verletzt. Dennis Krause ist nach seiner Verletzung im Pokalspiel bei der SG Serkenrode/Fretter vor zehn Tagen fraglich, auch Linus Witzel war in der Trainingswoche nicht bei 100 Prozent. Martin Funke: „Bei Dennis werden wir im Abschlusstraining testen, ob er eine Option für Sonntag ist.“

Neben den Verletzten weilen mit Christian Schmidt und Samuel Eickelmann zwei Akteure im Urlaub.

