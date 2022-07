Vorzeitiger Klassenerhalt ist oberstes Ziel des SV Oberelspe

Oberelspe. Aufsteiger SV Oberelspe fiebert seiner ersten Saison in der eingleisigen Fußball-Kreisliga A entgegen.

Der Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A kam für den SV Oberelspe nach Auflösung der SG LOK überraschend. Das Ziel der Mannschaft von Spielertrainer Matthias Schmidt-Holthöfer war ein Platz unter den Top 5 der Liga. Diese Vorgabe wurde mit Platz vier übertroffen.

Nach 13 Jahren ist der SV Oberelspe wieder A-Kreisligist, zum ersten Mal im eingleisigen Fußball-Oberhaus des Kreises Olpe. „Unser oberstes Ziel ist der frühzeitige Klassenerhalt. Alles andere wäre utopisch“, betont Torsten Hermes, der im Vorstand für die sportlichen Belange zuständig ist.

Von Beginn an sei es zwingend notwendig, die Konzentrationsschwächen aus der vergangenen Spielzeit abzustellen. Torsten Hermes: „Solche Fehler können wir uns in der neuen Umgebung nicht erlauben, denn sie sind kaum noch zu korrigieren. Die Mannschaft muss in den Übungseinheiten Abläufe verinnerlichen.“

Stärkster Mannschaftsteil des SV Oberelspe ist die Offensive mit dem früheren Serkenroder Matthias Schmidt-Holthöfer, der in der abgelaufenen Saison 19 Mal traf, und Adrian Schulte, der sogar 25 Mal einnetzen konnte, und so den dritten Platz in der Torschützenliste der Kreisliga B belegte.

Daniel Roland hört auf

In der Vorbereitungszeit hat Matthias Schmidt-Holthöfer, der ins zweite Jahr als SVO-Trainer geht, seiner Mannschaft 17 kraftraubende Einheiten verordnet. Des weiteren folgen noch vier Freundschaftsspiele. „Der Stadtpokal in Halberbracht, wo wir gegen Langenei/Kickenbach und Halberbracht/Oedingen verloren haben, war ein Muster ohne Wert“, sagte Torsten Hermes. „Es fehlten Spieler wegen Urlaub und aus beruflichen Gründen.“

Der Aufsteiger konnte sich für die kommenden Aufgaben mit Alexander Bausulin (FC Kirchhundem) und Henrik Wirth von der SG Halberbracht/Oedingen verstärken. Außerdem steht Stephan Arens nach einer Studiumspause wieder zur Verfügung. Der bisherige Spielende Co-Trainer, Daniel Roland, wird nicht mehr dabei sein. Er hat seine aktive Laufbahn beendet und eine Jugendmannschaft übernommen. Auch Mario Pace und Pascal Bankstahl haben ihre Laufbahn beendet, stehen aber im Notfall Gewehr bei Fuß.

Torsten Heimes hat vier Meisterschaftsaspiranten auf dem Zettel: „Die beiden Aufsteiger Finnentrop/Bamenohl II und Rahrbachtal, Vizemeister FC Lennestadt, sowie den SV Heggen sehe ich als Titelkandidaten an. Bei diesem Quartett werden Kleinigkeiten entscheiden.“

