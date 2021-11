Vormwegs Einstand bei RW Lennestadt gegen LWL geht daneben

Grevenbrück. RW Lennestadt kassiert im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel eine 1:3-Heimniederlage gegen den SC LWL und bleibt tief im Tabellenkeller hängen.

2013 saß Friedhelm „Spiry“ Vormweg zum letzten Mal auf der Trainerbank. Nicht bei seinem Heimatverein RW Lennestadt, wo er als aktiver Fußballer so große Erfolge gefeiert hat, sondern beim Nachbarn Bonzel.

Beim Comeback als Verantwortlicher an der Seitenlinie wenige Tage nach der Trennung von Dawid Jaworski kassierte Vormweg an der Habuche eine verdiente 1:3 (0:0)-Niederlage im Bezirksligaduell gegen den Sportclub LWL 05.

Aber seiner Mannschaft, bei der Robin Belke nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Spielfeld stand und der angeschlagene Marcel Hanses geschont wurde, wollte Spiry Vormweg keinen Vorwurf machen. „Das Team hat nie aufgesteckt, auch nach dem 0:3 nicht“, lobte der ehemalige Torjäger seine Spieler. „RW Lennestadt hat nie aufgegeben“, betonte auch sein LWL-Trainerkollege Frank Keseberg nach dem Schlusspfiff vor 120 Zuschauern an der Habuche.

Über weite Strecken merkte man beiden Mannschaften die Negativergebnisse der letzten Wochen an. Zwingende Torchancen blieben Mangelware, Fehlpässe waren an der Tagesordnung, ein richtiger Spielfluss kam in der ersten Halbzeit nicht zustande.

Dabei hätte auf LWL-Seite Luca Uwe Herrmann, der Doppel-Torschütze im zweiten Spielabschnitt, schon vor der Halbzeitpause der Spieler des Tages werden können. Gleich mehrfach hatte der jüngere Bruder von Nicolas Hermann (SG Finnentrop/Bamenohl) die Führung auf dem Fuß, verstolperte aber im Strafraum oder scheiterte einmal am gut reagierenden Torhüter Björn Raudszus. Gefährliche Torannäherung der Gastgeber: Fehlanzeige.

Herrmann sorgt für Vorentscheidung

„Wir hätten schön viel früher alles klar machen können“, ärgerte sich LWL-Coach Frank Keseberg. Mit der Leistung seiner Elf in der zweiten Halbzeit war Keseberg wesentlich zufriedener. „Da war mehr Geschwindigkeit drin. Wir haben auch die Räume bekommen, die wir brauchen.“ Die Freiräume nutzte vor allem Luca Uwe Herrmann, der mit seinen beiden Toren in der 58. und 63. Minute für die 2:0-Vorentscheidung sorgte. Gegen einen lupenreinen Hattrick hatte Schiedsrichter Sven Jedreizak etwas und erkannte das vermeintliche dritte Tor nicht an. Das erledigt Marlon Klein per Kopfball in der 76. Minute.

Zuvor war RWL-Keeper Raudszus beim Freistoß von LWL-Kapitän Michel Aspelmeyer auf dem Posten. Dann verletzte sich bei den Gästen Christopher Selter und humpelte, von zwei Mannschaftskollegen gestützt, vom Platz. Der eingewechselte Nick Stahlhacke brachte das Kunststück fertig und schoss aus kürzester Entfernung neben das Tor. Das musste das 4:0 für den Sportclub sein. Stattdessen kassierte der SC LWL kurz vor Schluss noch das 1:3 (89.) durch Arber Recica, der den Ball nur noch einschieben musste.

Schon Minuten zuvor hatte sich Frank Keseberg trotz einer beruhigenden 3:0-Führung beim Schiedsrichter lautstark über eine aus seiner Sicht falsche Abseitsentscheidung beschwert. „Die Jungs sind gallig und brennen im Training. Aber bei den Spielen kriegen sie das nicht so auf den Platz.“ Und deshalb hatte Keseberg die Partie bis zum Schlusspfiff nicht abgehakt.

Wie geht es mit der Trainersuche bei Rot-Weiß Lennestadt weiter? „Wir müssen überlegen, was für eine Lösung wir wollen: Einen Interimstrainer bis zum Saisonende oder einen Trainer, mit dem wir auch in die neue Saison gehen,“ sagte RWL-Vorstand Stephan Vennteicher. Bis dahin bleibt RWL-Urgestein Spiry Vormweg in der Verantwortung.

