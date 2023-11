Von Marathon nach Athen: Soti am Ziel seiner Träume

Olpe/Athen Sotirios („Soti“) Sourovelis aus Olpe packte den Marathon-Klassiker. Den emotionalen Zieleinlauf im Olympiastadion vergisst er nie.

Die Emotionen, die Sotirios Sourovelis überwältigt haben, können die Fotos, die er uns zugesandt hatte, kaum wiedergeben. Sie zeigen den 38-Jährigen in Sportkleidung des VfR Rüblinghausen und mit einen goldenen Medaille um den Hals. Auf einem anderen ist im Hintergrund das Olympiastadion von Athen zu erkennen. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie den Lauf gewonnen haben, Herr Sourovelis! „Nein, nein. Die Medaille habe ich dafür gekriegt, dass ich angekommen bin“, antwortete er.

21.000 Läuferinnen und Läufer

Ankommen. Das war zunächst einmal das Ziel, das sich der Fußballer des VfR Rüblinghausen II beim Marathon gesetzt hatte. Diese Denke wiederum ist nachvollziehbar. Denn die Veranstaltung ist nicht nur ein Klassiker, weil der Start in der griechischen Stadt Marathon und das Ziel nach 42 Kilometer die Hauptstadt Athen ist. Sondern auch, weil die Zahl der Teilnehmer gigantisch ist. 21.000 Läuferinnen und Läufer hatten sich auf die Strecke gewagt. Allein die hatten sich die volle Ladung gegeben. Hinzu kamen diejenigen, die sich die kürzeren Strecken, wie den Halbmarathon, oder die zehn und fünf Kilometer, vorgenommen hatten. Insgesamt waren es 70.000 Menschen. „Da war richtig Action“, schwärmte der Olper, der am Mittwoch wieder zu Hause ankam.

Unvergesslich wird ihm der Zieleinlauf bleiben. „Allein dieses Gefühl, dort einzulaufen, war alles wert gewesen. Ich hatte schon Gänsehaut und Tränen in den Augen“, ließ er uns wissen, „das war wirklich ein Highlight. Dass es so anstrengend, aber auch so emotional werden würde, hätte ich nicht gedacht.“

Der kleine Unterschied Sotirios Sourovelis kam auf Platz 3560 ins Ziel. Von 22.000 Läufern. Er war im siebten von insgesamt zehn Blöcken gestartet, war in diesem Block der Schnellste. Bei Position 9000 ist er losgelaufen und dann bei 3560 angekommen. Was ihm irgendwann auffiel: In seinem Läuferblock startete auch die griechische Nationalmannschaft der Leichtathleten. Erst nach etlichen Kilometern war diesen Cracks aufgefallen, dass Sourovelis gar nicht zu ihnen gehörte. Kein Wunder, trugen er und die Nationalläufer blaue Kleidung. Was sie unterschied war nur eines: Die Superläufer hatten die griechische Flagge auf der Brust, Sourovelis das Wappen des VfR Rüblinghausen.



Wenn man so will, war Sourovelis, der griechischer Herkunft ist, auf den Spuren seiner Vorfahren unterwegs. 2500 Jahre später als seine „Landsleute“ in der Antike. „Genau. Das kommt noch hinzu. Ich bin Vollblut-Grieche.“ Tausende Läufer füllten nach und nach das Stadion, gingen über die schwarze Tartanbahn zur Siegerehrung und verließen es dann an der „Rückseite“ wieder. „Da ist ein riesiger Park“, so Sourovelis.

Von Kilometer 10 bis 32 ging es fast eigentlich nur bergauf. Sotirios Sourovelis, Marathonläufer

Um das Riesen-Feld zu entzerren, und damit sich nicht hunderte Ehrgeizige in die Haxen traten, starteten zehn Blöcke zu je 1700 Athleten im Abstand von drei Minuten. Vorneweg die Spitzen-Athleten. Sourovelis ging die ersten zehn Kilometer „vielleicht etwas zu schnell“ an, wie er rückblickend sagte. Dennoch sei es super gelaufen, zumindest bis zu seiner Hauptdistanz, dem Halbmarathon. „Dann wurde ich allerdings kurz rausgezogen vom Rettungsdienst“, erzählte er.

Rettungsdienst greift ein

Warum? „Ich war ein bisschen bleich im Gesicht und habe wohl leicht geschwankt.“ Das war den begleitenden Helfern, die die Läufer nicht aus den Augen ließen, sofort aufgefallen. Doch nach kurzer Zeit schwang sich Sotirios Suorovelis wieder auf die Strecke. „Das hat mich etwa zwei Minuten gekostet, der ganze Spaß“, sagte er lässig. Dennoch: „Wenn man sieht, wie es einigen schlecht geworden ist, wie sie auf den Decken lagen, dann fragt man sich auch: Schaff‘ ich das noch?“

Am Ziel der Träume angekommen: Sotirios Sourovelis mit Medaille im Olympiastadion von Athen. Foto: Privat

Zur großen Herausforderung wurden dann die Höhenmeter. Da habe er sich im Vorfeld wohl etwas verrechnet, räumte er ein. Steile Steigungen blieben ihm erspart. Herzhaft war die Kost trotzdem. Denn: „Von Kilometer 10 bis 32 ging es fast eigentlich nur bergauf.“ Aber ihn tröstete die Gewissheit, dass es ab da zumeist bergab gehen würde: „Wir sind die Strecke vorher mit dem Bus abgefahren, daher wusste ich das.“ Beflügelt dadurch habe er am letzten Berg nochmals Gas gegeben. Die Luft hatte er, die Oberschenkel spielten mit. „Die Waden haben etwas gekrampft. Aber wir haben uns gegenseitig gepusht.“ Der Rüblinghauser blieb unter vier Stunden und war zufrieden damit. Eine halbe Stunde, Überstunde gewissermaßen, nahm nachher im Getümmel die Suche nach dem Kumpel in Anspruch.

Freude über spektakulären VfR-Sieg

Die Millionenstadt Athen, die benachbarte Hafenstadt Piräus, sind mit ihrer Lebhaftigkeit, ihrem Treiben, ihrer Energie nochmals ein Höhepunkt einer solchen Tour. Doch zunächst reichte ein Kiosk und ein Bierchen. „Wir haben alles erstmal sacken lassen.“ Und Reaktionen aus der Heimat, wo der Lauf per Liveticker sichtbar war, entgegengenommen. „Mein Kumpel hatte das Telefon aufbewahrt. Er berichtete, dass es, als ich im Ziel ankam, nicht mehr stillgestanden hatte.“ Und die „Heimat“ gab ihm sogar etwas zurück. Nämlich die Nachricht, dass sein Verein, sein VfR, in der 90. Und 94. Minute noch zwei Tore zum 4:2 erzielt hatte.

