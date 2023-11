Volleyball-Nachwuchs begeistert Publikum in Olpe

Olpe Ein sehr erfolgreiches Wochenende liegt hinter den jugendlichen Volleyballerinnen des VC SFG Olpe in den jeweiligen Oberligen.

Dabei boten sowohl die U18 in der NRW-Liga wie auch die U20 in der Oberliga vor eigenem Publikum ihren zahlreichen Fans teilweise sehr spektakuläre Ballwechsel. Sieben Spiele, sechs Siege und nur eine Niederlage rundeten ein Wochenende mit qualitativ hochwertigen Spielen ab. Die U20 hat sich dabei vorzeitig für nächste Runde qualifiziert und die SG Sorpe/SFG vorzeitig für die Westdeutschen Meisterschaften.

In der höchsten Jugendklasse des Verbandes, der eingleisigen NRW-Liga, setzten sich die Mädels von Trainer Josef Basch vor allem auch in der Höhe überraschend mit jeweils 2:0 durch. Die Deutlichkeit der Sätze gegen TV Gladbeck (25:20, 25:13) wie auch gegen VoR Paderborn (25:16, 25:22) sprechen für sich. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Basch, „und denke, dass ich jetzt die optimale Aufstellung gefunden habe.“

Die dicken Brocken kommen noch

Mit Anna Lena Beul auf Diagonal und Mira Naber auf Außen waren die SFG-Mädels nicht nur in der Annahme stabiler, sondern konnten sich auch im Angriff besser durchsetzen. Die dicksten Brocken mit Humann Essen und Blauweiß Aasee kommen allerdings noch.

Ebenfalls in der NRW-Liga spielt die U16-Spielgemeinschaft vom RC Sorpesee und SFG Olpe. Dem 2:0 (25:15, 25:19) gegen Gastgeber SC Hennen folgte beim 2:1 (25:12, 25:27, 15:9) gegen PTSV Aachen der erste Satzverlust der Saison. „Das Ergebnis ist okay“, so Josef Basch, der für Martin Barthel vom RC Sorpesee betreute, „die Mädels beider Vereine wirkten doch sehr müde. Ein Großteil spielte schon am Vortag auch in der U18-Liga mit.“ Mit diesem Erfolg steht schon vorzeitig die direkte Qualifikation für die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften fest.

Es spielten Julie Bolte, Nora Asolli, Mia Specht, Hana Kozar, Patricia Brinkschulte, Sara Zimmer, Mira Naber, Emma Basch, Janne Naber, Sara Kozar, Frieda Bürger, Laura Siemens.

Die U20 von SFG hat vor Abschluss der Oberligastaffel den Einzug in die erste von zwei Qualifikationsrunden erreicht. Gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter TV Hörde setzten sich die jungen Damen von Trainer Peter van Vianen mit 2:1 (17:25, 25:13, 15:10) etwas überraschend durch, während das 2:0 (25:5, 25:14) gegen CVJM Siegen reine Formsache war. „Im ersten Satz gegen den Topfavoriten aus Hörde war unsere Eigenfehlerquote zu hoch“, monierte van Vianen, „doch dann klappte die Abstimmung besser.“

Auch wenn das Rückspiel gegen Hörde ebenso wie gegen SSV Nümbrecht noch ausstehen, freut sich der SFG-Coach schon auf den 17. Dezember, wenn die erste Qualifikationsrunde auf dem Terminplan steht.

Die U20 spielte mit Mia Basch, Anna Becker, Victoria Popov, Nina Kebbekus, Jana Kraft, Nele Faber, Emma Schlimm, Mirja Leusing, Anna Lena Beul, Eva van Vianen, Nala Hesse, Nele Naber.

Lediglich die U16 von SFG musste in der Oberliga eine Niederlage kassieren. Der Klassenprimus SV Wachtberg war beim 0:2 (16:25, 14:25) eine Nummer zu groß. Es muss berücksichtigt werden, dass die stärksten SFG-Spielerinnen der U16 im Kader der SG Sorpe/SFG Olpe spielen. Noch steht ein Spieltag aus – und doch ist die Qualifikation zur nächsten Runde noch möglich. Aber dann muss auch alles passen.

Es spielten Lara Schröder, Madita Heinemann, Laura Halfar, Charlotte Rademacher, Emma Franziska Alfes, Lina Schäfer, Joyce Feckler, Greta Becker, Pia Sauter, Sophia Pokoj, Amelie Kühlmann, Lara Sophie Schneider, Hannah Margraf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe