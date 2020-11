„Ich bin froh und stolz, dass ich auf diese Zeit so positiv zurückblicken kann, und bin dankbar für die Möglichkeiten, die mir in allen Lebenslagen, sportlich sowie beruflich, eröffnet wurden.“ Liest man dieses Statement, dann liegt der Schluss nahe, dass eine Sportlerin nach jahrzehntelangen Höhenflügen auf eine überaus erfolgreiche Karriere zurückblickt.

Erfolgreich war ihre Karriere ohne Zweifel, auch wenn sie vielleicht etwas im Schatten ihrer großen Schwester stand. Laura Schneider aus Ottfingen beendete ihre Volleyball-Laufbahn 2019 mit nur 26 Jahren – in einem Alter, in dem andere Sportlerinnen die besten Jahre ihrer Leistungsfähigkeit oft noch vor sich haben und noch viele Erfolge ins Visier nehmen können.

Zwei Kreuzbandrisse

Als die „kleine“ Schwester der ehemaligen U23-Beach-Weltmeisterin Isabel Schneider in die Saison 2015/16 der 2. Bundesliga-Nord startete, ahnte sie natürlich noch nicht, dass es eine Saison voller Pleiten, Pech und Pannen wurde. Kurz: Voller Verletzungen. Die Volleyballwelt schien ihr ähnlich offenzustehen wie ihrem schwesterlichen Vorbild.

Diese Welt begann für die jüngere Tochter des Sportler-Ehepaares Andrea und Rudi Schneider beim VC SFG Olpe. „Als wir klein waren, haben meine Schwester und ich schon oft bei unserer Mama bei den Volleyballspielen zugeschaut. Als ich elf war, bin ich zum Volleyballtraining nach Olpe gegangen, da ich diese Sportart auch mal austesten wollte. Das fiel mir natürlich umso leichter, da meine Schwester schon in Olpe trainierte.“

Westdeutsche Meisterin

Die Saat des „sportverrückten“ Ehepaares aus Ottfingen ging auch bei Laura auf. In den ersten Jugendjahren durchlief sie die Nachwuchsmannschaften von SFG, bevor sie in der U18 bei Bayer Leverkusen andockte. Bei den Erwachsenen spielte sie weiterhin für SFG Olpe, bereits mit 15 Jahren in der 1. Mannschaft. Die älteren Mitspielerinnen integrierten das Küken „super in die Mannschaft“.

Laura Schneider: „Wir konnten innerhalb von vier Jahren zweimal aufsteigen, zunächst in die Regionalliga und dann in die Dritte Bundesliga.“ Das war 2012; auch in anderer Hinsicht für Laura Schneider ein besonderes Jahr: „Ich war ja damals schon bei Bayer in der U20. Die Westdeutschen Meisterschaften wurden in Olpe ausgetragen. Ich hatte also ein Heimspiel. Wir waren Mitfavorit und ich setzte mit einer Bemerkung zur Lokalpresse meine Mannschaft unter Druck: ‚Alles andere als das Finale wäre eine Enttäuschung für uns‘. Und es klappte. Wir wurden Westdeutscher Meister.“

Die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft war der Lohn. Doch in Vilsbiburg musste Laura nach den Gruppenspielen verletzungsbedingt passen. „Das Achtelfinale einer DM auf der Bank zu erleben, war bitter. Es wurde dann der 9. Platz, was definitiv nicht schlecht war. Aber wir hatten das Gefühl, da wäre noch mehr drin gewesen.“

Mit Bayer Leverkusen in der 2. Liga

Es folgte noch eine andere Überraschung. „Ich wurde gefragt, ob ich mit Isa zusammen in der 2. Bundesliga spielen möchte.“ Die Frage war eher rhetorisch zu verstehen. Die Folge: „Wir wurden 2013 Meister der 2. Bundesliga Nord.“ Ein gemeinsamer Titel für die Schneider-Sisters. Aber die Erste Liga blieb ihnen versagt. Die Bayer AG war nicht bereit, finanzielle Mittel für die höchste Spielklasse zur Verfügung zu stellen.

Mehrere Jahre standen Isa&Laura noch in der Halle gemeinsam auf dem Feld. Nicht oder nicht mehr gemeinsam auf dem Feld dagegen konnten sie in der Spielzeit 2015/16 stehen. „Ich sehe das noch heute vor mir, als wäre es gestern passiert. Oktober 2015. Borken. Kreuzbandriss.“ Eine lange Leidenszeit begann – und das während ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Düsseldorf.

Zwischenzeitliche Versuche, wieder ins Training einzusteigen, scheiterten. „Ich war ehrgeizig, wollte mich hochkämpfen in der zweiten Mannschaft von Bayer“. Die Saison 2015/16 war ohne sie zu Ende gegangen. Dann im November 2016 der nächste Rückschlag. Erneut Kreuzbandriss. Immerhin: Ihr Studium konnte sie 2017 erfolgreich abschließen. Und einen Job bekam sie auch. „Seit November 2017 arbeite ich bei Covestro, einem DAX 30 Konzern, in der Personalabteilung.

Isabel Schneider, zwei Jahre älter als Laura, sieht es als großes Privileg, „dass wir gemeinsam in der Bundesliga spielen konnten und sogar häufig gemeinsam auf dem Feld standen“. Einen Abstecher in den Sand hat Laura auch hinter sich: „Mit meiner Freundin Stefanie Prange de Oliveira wurde ich bei der U20-DM in Grimma Neunte und bei den Damen holten wir einmal den WVV-Pokal.“

Tennis für sich entdeckt

Zu Hause haben die beiden Erfolgsschwestern über eine gemeinsame Zeit im Sand nachgedacht. „Zu Beginn meiner professionellen Beach-Zeit gab es ja noch die überaus erfolgreichen Schwaiger-Schwestern aus Österreich. Da haben wir schon oft gescherzt, dass wir langfristig mal gemeinsam im Sand stehen könnten.“ Aber Laura sagt selbst: „Ich war weniger ambitioniert“. Dazu Isa: „Laura hat sich in der Halle immer wohler gefühlt.“

Wohin der Weg der „kleinen Schwester“ hätte führen können, bleibt eine Milchmädchen-Rechnung. „Ihre extreme Stärke lag für mich immer in der Annahme und Abwehr“, so Isabel, „ich denke, wenn man sie zu Zweitliga-Zeiten auf der Liberoposition ausgebildet hätte, wäre es auf jeden Fall noch weiter nach oben gegangen.“ Während die ältere Schwester noch Tokio und damit Olympia im Visier hat, hat Laura Tennis für sich entdeckt. „Es macht mir richtig viel Spaß, aber für Medenspiele habe ich mich nicht angemeldet, dafür sind mir die freien Wochenenden doch zu wertvoll. Es gibt viele coole Sportarten. Fitnessstudio mit Spinning und Workouts sowie Joggen im Freien.“

Das Schlusswort hat Isabel: „Laura ist sehr ehrgeizig. Speziell beeindruckt hat mich ihr Ehrgeiz und Durchhaltevermögen bei ihren zwei Verletzungen, sie hat nie aufgegeben und sich durch die Reha gekämpft. Diese Tugenden kann sie jetzt ja sehr gut im Job ausleben - ich bin stolz wie sie ihren Weg gegangen ist.“