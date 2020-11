Volker Köhler: „Früchte der Jugendarbeit sind zu sehen“

Die SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim (SG LOK) liegt punktgleich mit dem Zweiten, der SG Finnentrop/Bamenohl II (beide 22 Zähler), auf Platz drei der Fußball-Kreisliga B.

Wir sprachen mit Volker Köhler, der bis vor zwei Jahren Sportlicher Leiter der SG LOK war und seit 2012 im geschäftsführenden Vorstand von Eintracht Kleusheim ist, über die SG LOK, die letzte und aktuelle Saison der Kreisliga B - und ein paar interessante Themen mehr.

Herr Köhler, die abgebrochene Saison 2019/20 schloss die SG LOK auf dem zehnten Platz ab. Jetzt sind Sie Dritter. Was ist das Erfolgsrezept der SG LOK in der Spielzeit 2020/21?

Volker Köhler : Man kann nicht von dem Erfolgsrezept sprechen, welches wir haben. Mit Blick auf unsere Jugendarbeit wussten wir natürlich, dass sich diese irgendwann ausbezahlen wird, da wir nun nach und nach immer wieder gute talentierte Jugendspieler in den Kader dazu stoßen werden. Die ersten Früchte unserer jahrelangen Jugendarbeit sind nun zu sehen, was sich aktuell und erfreulicherweise auch in dem guten Tabellenstand widerspiegelt.



Wie sehen Sie die Chancen der SG LOK im Aufstiegsrennen?

Es ist gar nicht unser Anspruch und Vorgabe, den Aufstieg in dieser Saison anzupeilen. Selbstverständlich möchten wir möglichst viele Spiele für uns gewinnen, aber aktuell sehe ich als Lernprozess für eine junge Mannschaft, die sich in Zukunft natürlich auch andere Ziele setzen wird. Dazu spielen wir derzeit auch noch nicht konstant genug, um in dieser Saison ein Wort im Aufstiegsrennen mitsprechen zu können.





Wie haben Sie den ersten Lockdown erlebt, sportlich und persönlich?

Sportlich war es schade für die Mannschaft, da Sie zum Zeitpunkt des Lockdowns einen sehr guten Lauf hatte. Persönlich ging es mir vermutlich wie den meisten anderen. Es ändert sich in kürzester Zeit nicht nur das Wochenendprogramm, sondern man musste man sich privat und beruflich komplett umstellen, zum Beispiel Homeoffice, keine Reisetätigkeiten usw.



Ende Juli ging es in Sachen Fußball mit Testspielen wieder los. Wie haben Sie die ersten Spiele unter „Corona-Bedingungen“ erlebt?

Ehrlich gesagt, habe ich es zwiespältig empfunden. Auf einer Seite hat man sich wieder auf den Fußball und eine gewisse Normalität gefreut, aber auf der anderen Seite fehlte mir der Funke der durch die vielen Auflagen nicht wirklich auf die Fans, Zuschauer und Interessierten übersprang. Dazu immer wieder neue Hygieneauflagen, die es den Verantwortlichen nicht unbedingt vereinfachte. In der Vergangenheit konnte man sagen, „lass uns auf den Sportplatz gehen und Fußball gucken“ und auf einmal dachte man, „hoffentlich hast Du an alles hinsichtlich der Hygieneauflagen beachtet“ und wurde zudem mit vielen Fragen aus dem Umfeld konfrontiert, die nicht ohne weiteres immer zu beantworten waren.





Halten Sie den erneuten Lockdown für gerechtfertigt?

Wenn man es mal nüchtern betrachtet, hat der Fußball doch ohnehin eine Ausnahmestellung im Freizeitsport und insbesondere im Profisport. Es gibt doch viele Sportvereine und da meine ich insbesondere Hallensportangebote, die seit vielen Monaten eine deutlich schwierigere Situation haben. Ich glaube, bei all dem, was wir derzeit an Herausforderungen haben, ist das vorzeitige Einstellen des Fußballs im Freizeitbereich doch nur konsequent und nachvollziehbar. Nun hat doch jeder Planungssicherheit und wir schauen, wie es nach dem Jahreswechsel weitergeht.





Fest steht seit vergangen Woche: 2020 wird kein Ball mehr rollen. Glauben Sie im Ernst, dass in der Kreisliga B bis Ende Juni alles wie geplant läuft und 38 Spieltage über die Bühne gehen?

Dass alle 38 Spieltage absolviert werden, ist doch die Wunschvorstellung. Ich denke, das sollte aber nicht unser Ziel sein, was wir mit der Brechstange händeringend umzusetzen und durchboxen sollten. Wir hoffen auf einen milden Winter, so dass wir wie geplant im Februar den Spielbetrieb wieder aufnehmen können. Aber selbst, wenn es doch anders kommen sollte, so gibt es wie auch schon mehrfach erwähnt einen Plan B, der vorsieht die Hinrunde zu Ende zu spielen und diese als Grundlage für eine Bewertung zugrunde zu nehmen. Zumal sollten wir nicht vergessen, dass die Saison ohnehin bis Ende Juni und nicht wie üblicherweise bis Ende Mai terminiert ist.



Wenn alle Stricke reißen und es nicht anders geht: Können Sie sich „Geisterspiele“ vorstellen?

Das ist doch Quatsch und hilft keinem weiter. Die Vereine haben trotzdem die Kosten am Bein, können aber gar nichts dabei einnehmen. Ich glaube auch, dass Geisterspiele das falsche Signal an die Fans und Zuschauer wäre. Man würde den Bezug zu Mannschaft und Verein verlieren. In der Bundesliga mag das irgendwie funktionieren, da man die Spiele am Fernseher oder Radio mitverfolgen kann, was selbst da kaum noch Spaß macht.





Mal weg vom heimischen Fußball. Sie kommen beruflich viel in der Welt herum. Sie waren auch schon oft in Katar. Glauben Sie, dass Olympia und Fußball-EM 2021 sowie die Fußball-WM 2022 in Katar wie geplant stattfinden können?

Das ist schwierig zu beantworten, obwohl ich davon ausgehe, dass die Planungen sowohl für die Olympischen Spiele als auch die Fußball-EM 2021 eine Austragung vorsehen. Ich denke, es wird auch davon abhängig sein, wie schnell und wirksam in den nächsten Wochen und Monaten geimpft werden kann. Für die Sportler ist es extrem schwierig, sich vorzubereiten. Es werden sicherlich nicht solche Olympischen Spiele werden, wie wir sie alle in Erinnerung haben. Das Gleiche wird auch für die EM 2021 zutreffen.





Und was ist mit der WM in Katar?

Da laufen die Projekte auf Hochtouren. Kurz vor dem ersten Lockdown im März war ich noch vor Ort, um mir ein Bild von den Stadien-Projekten zu machen. Da die WM erst im November 2022 stattfinden wird, bleibt natürlich noch etwas mehr Zeit, was für eine Austragung spricht. Aber wie schnell alles gehen kann, haben wir in den letzten Monaten leider gesehen…





Am Schluss muss ein Wort zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft sein. Wo und wie haben Sie da 0:6-Debakel in Spanien gesehen und wie sehen Sie die Diskussion über Bundestrainer Jogi Löw ?

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Spiel recht emotionslos gesehen habe. Und wenn mein Sohn das Spiel nicht unbedingt hätte gucken wollen, hätte ich vermutlich schon frühzeitig umgeschaltet. Das Spiel war für mich der sportliche Tiefpunkt, welcher sich aber schon in den letzten Monaten andeutete. Man sollte nicht vergessen, dass wir gegen eine ersatzgeschwächte ukrainische Nationalmannschaft dreimal Aluminium-Glück hatten. Ich glaube, das sagt schon einiges zum aktuellen Leistungsstand der Nationalmannschaft aus.