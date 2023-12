Völlig richtige Entscheidung!

Kreis Olpe Ein Weihnachtsgeschenk für 16 Vereine hat Hartmut Baßenhoff schon jetzt ausgepackt.

So setzte der Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses die Spiele der Kreisliga B vom 11. Dezember ab und schickte die Teams dorthin, wo fast das ganze Fußballland schon angekommen ist: In die Winterpause. Das gilt natürlich auch für Brachthausen/Wirme und Halberbracht/Oedingen, die schon am Donnerstag aufeinandergetroffen wären. Offen ist, ob Oberligist Finnentrop/Bamenohl sein Heimspiel gegen Brünninghausen noch „durchkriegt“.

Was die B-Liga angeht, ist es eine weise Entscheidung. Der Winter wird bleiben, erst recht auf den „Köppen“, wo die meisten Plätze liegen. Nachgeholt werden die Partien 2024. Im Frühjahr machts auch mehr Spaß, in Brachthausen, Meggen, Hunswinkel, Hillmicke, Kirchhundem, Dünschede, Hünsborn und Schönau Fußball zu schauen.

