VfR Rüblinghausen: Steffen Willmes wird sportlicher Leiter

Während der VfR sich in der Trainerfrage der 1. Mannschaft für 2020/21 bis Anfang Januar Zeit lassen will, nachdem Amtsinhaber Avdi Qaka bekanntlich nach sechs Jahren zum Saisonende den Verein verlassen wird, hat der Verein an anderer Stelle seine Personalfragen in trockenen Tüchern.

So ist es dem VfR gelungen, den bisherigen Co-Trainer Steffen Willmes für das Amt des sportlichen Leiters zu verpflichten. Diese wichtige Schnittstelle fungiert zwischen den Herrenmannschaften und den A- und B-Juniorenmannschaften, die beide überkreislich spielen.

Robin Brucker übernimmt die Zweite

Der Trainer der 2. Mannschaft, Michael Lauer, wird verabredungsgemäß zum Saisonende aufhören. Robin Brucker, der bisherige Trainer der A-Jugendmannschaft, wird ab Sommer die 2. Mannschaft trainieren. Brucker hatte die Jugendmannschaft zur Meisterschaft und zum Bezirksligaaufstieg geführt.

Eine Aufgabe für den B-Lizenzinhaber wird es dann sein, die Personaldecke zu stärken und die Mannschaft wieder im oberen Drittel zu platzieren. Bruckers Nachfolger als A-Juniorentrainer wird der C-Lizenzinhaber Luca Cordes, der zur Zeit die B-Junioren-Bezirksligamannschaft trainiert.