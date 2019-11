Das hatte sich Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen ganz anders vorgestellt: Im letzten Spiel der Hinrunde unterlagen die stark ersatzgeschwächten Olper Vorstädter Fortuna Freudenberg verdient mit 1:4 (0:2). Die Siegerländer lieferten eine taktisch reife Leistung ab.

„Ich bin enttäuscht und frustriert“, bilanzierte der Rüblinghauser Trainer Avdi Qaka. „Vor den Standardsituationen von Fortuna Freudenberg hatte ich eindringlich gewarnt, aber es hat nichts genutzt, denn ein Rückstand gegen eine solche kompakte und körperlich starke Truppe ist so gut wie nicht aufholbar.“ Weiter betonte Avdi Qaka: „Wir sind Fortuna Freudenberg mit der Terminverschiebung auf Samstag entgegen gekommen, doch es gab noch weitere Kritik der Gäste an der Anstoßzeit.“

Insgesamt sahen die Zuschauer am Birkendrust ein Spiel mit überschaubaren Niveau. Die Gäste aus dem Siegerland waren in der gesamten Begegnung immer einen Schritt schneller. Die Handlungsschnelligkeit war einfach besser. So war die Gästeführung nicht verwunderlich.

Mehr Kampf als spielerische Elemente

Nach einem Eckball von Robin Wiesemann konnte Niklas Kursch (33.) ungehindert zur 0:1-Gästeführung den Ball über die Linie drücken. Hüben wie drüben war nur Kampf angesagt und von einem gepflegten Passspiel oder zündenden Ideen war nichts zu sehen. So war es Enes Cimen der mit einem Sprint die linke Abwehrseite der Hausherren überlief und Timo Dreibach (40.) mit einem präzisen Zuspiel bediente, so das dieser zum 0:2-Pausenstand eindrücken konnte. Vorausgegangen war ein Abspielfehler im Rüblinghauser Mittelfeld.

Nach dem Seitenwechsel hatte der VfR Rüblinghausen mehr Ballbesitz aber keine Durchschlagskraft um sich im Strafraum durchzusetzen. Mit einem Doppelpack beendete der frühere Altenhofer Robin Wiesemann (66. und 68.) die Hoffnungen der Gastgeber wenigstens auf einen Punkt mit den Buden zum 0:3 und 0:4.

Den 1:4-Ehrentreffer erzielte Max Niemann (86.) aus kurzer Distanz nach einem schwach abgewehrten Eckball der Gäste. Dieser Treffer durfte überhaupt nicht fallen, denn der eingewechselte Maik Dischereit hatte den Ball ins Aus gespielt und es gab Eckball.

VfR Rüblinghausen: Stahl, Scherer (46. Voß) Beck, Sobolewski, Niemann, Seyhan, Döppeler (80. Qaka), Burghaus, Bindek (74. Haidarj), Häusler, Ahmeti (81. Dischereit).