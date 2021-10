Jahreshauptversammlung Vereine in Drolshagen sehen „Moderne Sportstätten 2022“ sehr positiv

Drolshagen. Für alle war es ein sehr schwieriges Jahr. Auch für die Drolshagener Sportvereine. Aber es gab auch etliche gute Nachrichten.

Sowohl Thorsten Stahl, 1. Vorsitzender des Stadtsportverbandes Drolshagen, als auch der Geschäftsführer Christian Rahrbach wurden auf der Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt.

Ebenso einstimmig in Ihren Ämtern bestätigt wurden die Mitglieder des Beirates Andreas Schell, Martin Scheffler und Daniel Prinz. Das Beiratsmitglied Martina Bieker stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl, schlug als Ihre Nachfolgerin Sandy Halbfas-Alterauge vor, die ebenfalls in der Turnabteilung des Hützemerter Sportvereins tätig ist. Sie wurde von der Versammlung einstimmig gewählt, sodass die Turner auch weiterhin im Beirat vertreten sind.

Erfreulich: Mitgliederzahlen stabil

Für alle war es durch die Corona-Pandemie ein sehr schwieriges Jahr. Trotzdem konnten alle Drolshagener Vereine ihre Mitgliederzahlen stabil halten. Sehr positiv bewerteten sie die Fortschritte und Umsetzungen im Bereich „Moderne Sportstätten 2022“. Die Sportplätze in Bleche, Drolshagen, Hützemert und Iseringhausen sind bereits mit modernen LED-Flutlichtanlagen ausgerüstet. Der SC Bleche-Germinghausen hat die energetische Sanierung des Clubhauses umgesetzt, der SC Drolshagen ein barrierefreies WC installiert, die SpVg Iseringhausen ein Kleinspielfeld für die Jugendteams errichtet.

Beim Hützemerter SV ist man mitten in der Umsetzung der Sanierung der Tennisanlage und des Clubhauses. Neben diesen Maßnahmen werden auch kurz- oder mittelfristig weitere Investitionen in die Infrastruktur nötig: Insbesondere geht es hier um die Sanierung, den Neubau des Hallenbads und die Sanierung der Kunstrasenplätze in Drolshagen und Hützemert. Während die Planungen für die Sanierung/Neubau des Hallenbads schon fortgeschritten sind, gab es ebenso schon erste, konstruktive Gespräche bezüglich der Sanierung der Kunstrasenplätze mit der Stadt Drolshagen und dem SSV Drolshagen und den entsprechenden Vereinen.