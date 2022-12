Venhar Bivolaku bleibt dem SV Rahrbachtal treu

Rahrbachtal. Aufstiegstrainer geht in seine vierte Saison. Torwart Oliver Schnitzler wird Spielender Co-Trainer beim Tabellenzweiten der Kreisliga A.

Aufsteiger SV Rahrbachtal, Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A, hat den Vertrag mit seinem Trainer Venhar Bivolaku um ein Jahr verlängert. Damit gehen beide Seiten im kommenden Sommer in die vierte gemeinsame Saison.

Die Verantwortlichen des Vereins sind mit der Arbeit ihres Übungsleiters nach wie vor sehr zufrieden. Eine stetige Weiterentwicklung der Mannschaft war und bleibt das Ziel. Diese spiegelt sich derzeit nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch im spielerischen Fortschritt der Truppe wider.

Um sich, in erster Linie aber die Mannschaft auch weiterhin mit neuen Impulsen und Ideen voranzubringen, nimmt der Trainer aktuell am B-Lizenz-Lehrgang in der Sportschule in Kaiserau teil.

Die vielen positiven Rückmeldungen aus den Einzelgesprächen mit dem gesamten Kader haben die Vereinsführung in Ihrer Meinung bestärkt. Die große mannschaftliche Geschlossenheit auf und neben dem Spielfeld, ist einer der wesentlichen Gründe für die positive Entwicklung der letzten Jahre.

Ab der kommenden Saison wird Venhar Bivolaku von seinem Torwart und Freund Oliver Schnitzler als Spielender Co-Trainer unterstützt. „Durch seine hochklassige Erfahrung bis hin zur 2. Bundesliga, ist Oliver zum einen natürlich spielerisch, aber auch menschlich ein absoluter Gewinn für Mannschaft und Verein. Neben der stetigen Weiterentwicklung des Defensivverbunds, wird die Betreuung und Unterstützung der jungen Spieler ein wichtiger Teil seiner Aufgaben sein“, so Rahrbachtals Vorsitzender Ralf Ochsenfeld.

Bis auf eine Ausnahme hat die gesamte Mannschaft bereits ihre Zusage für die Saison 23/24 gegeben. „Jetzt haben alle Beteiligten Klarheit und können sich voll und ganz auf die verbleibenden Spiele der laufenden Saison konzentrieren“, freut sich Ralf Ochsenfeld.

Eine weitere Personalie konnte bereits geklärt werden. Jan-Robert Korbel wird auch in der nächsten Saison die zweite Mannschaft des SV Rahrbachtal trainieren. Aktuell belegt die Reserve des SVR den 2. Tabellenplatz in der Kreisliga D1. Die sportliche Leitung ist mit der Arbeit des Trainers und der spielerischen Weiterentwicklung des Teams mehr als zufrieden. Ab Juli kommenden Jahres wird der Trainer durch Christopher Kölsch als neuer Co-Trainer unterstützt.

