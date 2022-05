VC SFG Olpe Sechster bei Westdeutschen Jugendmeisterschaften

Olpe. Einen großen Erfolg feierten die U14-Volleyballerinnen in Lüdinghausen

Es war mehr eine Videoanalyse als ein Videobeweis, der herangezogen werden musste. Und das in einer Situation, als die Nerven der Beteiligten ohnehin schon auf dem denkbar höchsten Level waren. Die Halbfinalplätze waren schon am Vortag vergeben worden, doch die Anspannung und Motivation waren bei den U14-Volleyballerinnen des VC SFG Olpe sowie des PTSV Aachen keineswegs niedriger, als die Platzierungsspiele bei den Westdeutschen Jugendmeisterschaften in die Endphase gingen.

Nach 29:27 und 16:25 eskalierte im Tie-Break das Geschehen, als Cheftrainerin Katharina Sander bei 16:17 lautstark protestierte: „Hier stimmt was nicht, da wurden uns doch schon vorher Punkte geklaut.“ Es ging um den Einzug ins Spiel um Platz fünf. Was folgte waren ellenlange Diskussionen. Die Anschreiber hätten fehlerhaft gearbeitet, auch Aachens Trainer war irritiert. Die Verantwortlichen einigten sich auf 16:16. Katharina Sander war’s zufrieden: „Wenn wir jetzt verlieren, okay.“ Endlich Aufschlag SFG – und Emma Basch, ausgestattet mit Nerven wie Drahtseilen, entschied den Satz mit 18:16. „Wahnsinnsangaben“, kommentierte Trainerin Sander. Dann Abklatschen der Trainer? Fehlanzeige. „Wir sollten doch das im Sinne der Kinder beenden“, so die Chefcoach Sander, „wir sind doch auch Vorbilder.“

Schwerte gewinnt Spiel um Platz 5

Die Eskalation in dieser Partie ließ für den Trainerstab von SFG vorübergehend alles andere in den Hintergrund treten. Es hatte letztlich auch Einfluss auf die Begegnung um Platz fünf, die der VV Schwerte mit 2:0 (25:17, 25:22) für sich entschied. Unter dem Strich steht aber ein hervorragender sechster Platz für die jungen Franziskus-Mädels – „ein Ergebnis, das ich vor den Meisterschaften in Lüdinghausen sofort unterschrieben hätte“ (Cheftrainerin Katharina Sander).

Die zwölf besten U14-Mannschaften hatten sich zum Showdown in Lüdinghausen versammelt. Denn allein die Gruppenkonstellation sorgte mit dem RC Borken-Hoxfeld, dem späteren souveränen Meister, für den dicksten Brocken. Das 0:2 (13:25,16:25) war befürchtet worden. Mit dem zweiten Gruppengegner, VC Eintracht Geldern, erwartete die Trainerin eine „heiße Kiste“ und ihre Ahnung wurde bestätigt. Das 2:1 (23:25, 25:22, 15:11) war alles andere als ein Spaziergang. Das Viertelfinale, Wunschtraum von SFG, war erreicht. Doch den Weg ins Halbfinale versperrte der spätere Dritte, der RC Sorpesee.

Unfassbar gutes Spiel

Beim 0:2 lieferte der SFG-Nachwuchs jedoch zwei Sätze mit 21:25 und 23:25 ab die zeigten, dass nichts unmöglich war. „Das war für uns ein unfassbar gutes Spiel. Die Mädels haben alle Anweisungen taktisch gut umgesetzt“, zollte Katharina Sander ihnen höchstes Lob.

Dass es nach der Nervenschlacht gegen PTSV Aachen in der Partie gegen Schwerte dann „nur“ zu Rang sechs reichte, war der mentalen Erschöpfung zuzuschreiben. „Erst Sorpesee, dann Aachen, das war einfach zu viel“, sagte Katharina Sander und erklärte damit auch den schnellen 0:5-Rückstand im ersten Satz. 17:25 und 22:25 zum Abschluss einer großen Meisterschaft. Im Konzert der besten Zwölf in NRW ein Top-Resultat.

Doch nicht nur der sportliche Erfolg wird lange in Erinnerung bleiben. „Lüdinghausen war ein toller Ausrichter“, so Katharina Sander weiter, „da stimmte einfach alles vom Catering bis zur coronagerechten Ausstattung.

„Wir haben Nerven gelassen“, gewährte Birgit Naber, Mutter der Zwillinge Janne und Mira, Einblick in ihre Gefühlswelt – und das galt auch für die anderen SFG-Fans, die ebenfalls die Nacht im Münsterland verbrachten. Allein die Familie Gashi kam auf rund zehn Personen. Die Eltern von Alea sowie vier Geschwister, dazu Onkel, Tante und Vettern – allein dieses Aufgebot hätte schon eine große Fan-Medaille verdient.

