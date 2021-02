Vatanspor Meggen: Martin Blumka bleibt über 2020/21 hinaus

Meggen. Ungeachtet der Corona-Pandemie laufen die Planungen für die Fußball-Saison 2021/22 bei Vatanspor Meggen weiter.

Martin Blumka, Trainer der ersten Mannschaft, hat für die nächste Saison seine Zusage gegeben: „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit den Jungs, es macht einfach großen Spaß, in dem Verein zu arbeiten.“ Per Videokonferenzen wurden alle Spieler über die aktuellen Situationen, auf dem laufenden gehalten. Ebenso haben fast alle Spieler des aktuellen Kaders für ein weiteres Jahr ihre Zusage gegeben.

Aufstiegstrainer Cengel verlängert

Auch der Trainer der 2. Mannschaft, Bünyamin Cengel, der sein erstes Trainerjahr mit dem Aufstieg in die C-Liga krönte, geht mit dem Vorstandsmitglied Tekin Celiktas gemeinsam in Ihr drittes Jahr mit der Mannschaft. Zudem haben fast alle Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Aktuell belegt die 1. Mannschaft in der Kreisliga B den fünften Tabellenplatz und die 2. Mannschaft in der Kreisklasse C den achten Tabellenplatz. Mit 60 Mitgliedern ist der Verein mega stolz auf seine Spieler, die in den schwierigen Zeiten einen positives Zeichen setzen. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass neue Spieler für die kommende Saison dazu stoßen werden. Gespräche mit weiteren potenziellen Verstärkungen laufen.