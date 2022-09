Unzählige Arbeitsstunden für den SC Drolshagen

Kreis Olpe. Vor dem Heimspiel gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg gab es beim SC Drolshagen noch eine besondere Ehrung.

Nachdem Thomas Gummersbach vom SC Drolshagen bereits 2021 mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde, konnte dieser nun endlich in einem kleinen Rahmen im Vereinsheim des SC Drolshagen von Joachim Schlüter übergeben werden.

Mit dem Ehrenamtspreis wollen der DFB und seine Verbände die individuellen Leistungen anerkennen und das Ehrenamt im Fußball würdigen und fördern. Die Verleihung des Preises ist ein hervorragender Anlass, den Engagierten ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz für die Gemeinschaft in unserem Kreis Olpe zu danken und ihr Engagement in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Thomas Gummersbach ist keine Arbeitsstunde am Sportplatz zu schade, sei es bei der Platzpflege, der Instandhaltung der Grünflächen und Gebäuden oder dem Aufhängen von Werbebanden. Unzählig viele Arbeitsstunden verbringt er auf dem Vereinsgelände. Die projektbezogene und ehrenamtliche Leistung ging weit über das normale Maß hinaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe