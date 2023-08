Unverzichtbarer Rückhalt des SV Rahrbachtal

Kreis Olpe. Die Verpflichtung von Oliver Schnitzler vom Oberligisten SF Siegen war für den heutigen Bezirksligisten SV Rahrbachtal der Königstransfer.

Für Tendenzen ist es noch zu früh, für eine erste Analyse reicht es aber bereits aus. Auf Torverhältnisse zu achten heißt: Spieler auszumachen, die in heiklen Situationen für Ruhe sorgen und den „Laden zusammenhalten“.

Gerade Aufsteiger müssen das Thema im Training ehrlich ansprechen: Ja, wir werden oft in Situationen geraten, in denen wir abgeschossen werden könnten. „Es sind maximale Anforderungen in spielerischer, taktischer, sowie läuferischer und kämpferischer Hinsicht an die Mannschaft“, gab Venhar Bivolaku Spielertrainer beim SV Rahrbachtal, zu verstehen. Der ist frisch in die Fußball-Bezirksliga 5 aufgestiegen.

Mit dem Erfolg haben sich die Vorzeichen geändert. Bivolaku: „Im letzten Jahr in der Kreisliga sah die Sache ganz anders aus. Heute sind wir in fast jedem Spiel der Außenseiter.“ Das hat der SV Rahrbachtal beim TSV Weißtal mit dem 0:2 erstmalig zu spüren bekommen.

Ein Fixpunkt im Team ist Torhüter Oliver Schnitzler. Der kommt aus der Handball-Hochburg Gummersbach, und hat sich für den Fußball entschieden, weil der kleine Ball nicht im Mittelpunkt der Familie Schnitzler stand, sondern der etwas größere. „In der Bezirksliga sprechen wir von einer anderen Art Fußball als in der Kreisliga A. Da wir keine Neuzugänge zu verzeichnen haben, geht es nur über mannschaftliche Geschlossenheit und Fitness“, weiß Schnitzler.

Die Verpflichtung von Oliver Schnitzler vor einem Jahr vom Oberligisten Sportfreunde Siegen war für den heutigen Bezirksligisten SV Rahrbachtal der Königstransfer. Er machte den Unterschied beim Aufstieg der Schützlinge von Venhar Bivolaku aus. In der neuen Umgebung steht der Keeper vor ganz anderen Herausforderungen. Der ehemalige Torwart des VfR Aalen, Heidenheim, Preußen Münster und Sonnenhof Großaspach hatte aber auch noch andere Angebote vorliegen, die ihm auch Geld eingebracht hätten.

Umzug nach Altenhundem

Doch es folgte der Schritt in die Kreisliga, die Gründe dafür nennt er: „Ich wohne jetzt in Altenhundem und bin im März Vater einer Tochter geworden. Da habe ich meine Prioritäten anders gesetzt. Ich möchte nicht mehr jeden Sonntag stundenlang im Bus sitzen und bis ins Ruhrgebiet fahren. Ich habe mich für den SV Rahrbachtal entschieden“, wie er gegenüber dieser Zeitung betonte.

„Hut ab“, kann da sein Trainer Venhar Bivolaku nur sagen, „ich finde es charakterlich eine tolle Sache, dass sich Oliver im vergangenen Jahr trotz mehrerer Anfragen für uns entschieden hat und den Schritt in die Kreisliga A gemacht hat.“

Bivolaku kennt Oliver Schnitzler schon etwas länger, „unsere Familien sind über unsere Frauen bestens befreundet und deshalb dieser Wechsel. Durch seine Erfahrung wird er uns richtig voranbringen. Das ist für uns wie ein Sechser im Lotto.”

Auch Oliver Schnitzler freut sich auf die neue Herausforderung und möchte vor allem die Spieler unterstützen: „Ich möchte den Jungs in den nächsten Jahren mit meiner Erfahrung weiterhelfen und der Mannschaft sowie dem Verein eine Stütze sein. Hier gibt es viele Möglichkeiten.“

