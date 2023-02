Unsere Tipps fürs Sport-Wochenende: Derbys und Abstiegskampf

Kreis Olpe. Landesliga-Klassiker oder lieber Volleyball? Das ist am Wochenende in den Sportstätten los.

Fußball-Derbys und vieles mehr hat das Wochenende dieses Mal zu bieten. Unsere Tipps.

1 Der Bigge-Klassiker: Die ewig junge Rivalität zwischen dem SV 04 Attendorn und der SpVg Olpe findet am Sonntag um 15.30 Uhr im Hansastadion ihre Fortsetzung.

2 Auftakt gegen Schlusslicht: Der FC Lennestadt bekommt es in der Westfalenliga mit dem TuS Hordel zu tun. Um 15.30 auf’m Ohl.

3 Kreisduell am Winterhagen: Der FC Altenhof will den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksliga 5 halten. Voraussetzung ist ein Sieg gegen Türk Attendorn. Anstoß: 15 Uhr.

4 Südwestfalen-Derby am Pulverwald: Die SG Finnentrop/Bamenohl reist zum TuS Erndtebrück. Gespielt wird am Sonntag bereits um 14.30 Uhr.

5 Abstiegskampf gegen Aufstiegsambitionen:Rot-Weiß Hünsborn empfängt den Tabellenzweiten BSV Menden am Sonntag um 15 Uhr am Löffelberg.

6 Zurück an die Tabellenspitze? Der SV Ottfingen spielt um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga 5 mit. Gegen den FC Freier Grund ist ein Sieg da schon fast Pflicht. Sonntag um 15 Uhr am Siepen.

7 Volleyball-Abstiegskampf, Teil 1: In der Oberliga empfängt SFG Olpe Bayer Dormagen um 19 Uhr.

8 Volleyball-Abstiegskampf, Teil 2: Bereits vor dem Spiel der ersten Mannschaft geht es für die SFG-Reserve in der Verbandsliga gegen Bayer Leverkusen III um wichtige Punkte. Unterstützung ist ab 15 Uhr gefordert.

9 Erinnerung an verrücktes Hinspiel: Die SG Serkenrode/Fretter bekommt es mit dem SuS Langscheid/Enkhausen zu tun. Im Hinspiel fiel die Entscheidung zugunsten der SG erst in der Nachspielzeit. In Fretter wird um 15 Uhr angepfiffen.

10 Frauen-Masters in Greven: Anders als bei den Männern lädt der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen die Siegerinnen der Kreisturniere zur Hallen-Westfalenmeisterschaft ein. Die SG Albaum/Heinsberg vertritt den Kreis Olpe. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr in Greven.

