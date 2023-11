Ungewöhnliches Comeback bei der SpVg Olpe

„Fußball-Pastor“ Jonas Klur stand am Sonntag beim Derby in Gerlingen im Kader der SpVg Olpe.

Gerlingen/Olpe Gespielt hat er nicht. Aber ungewöhnlich war das Comeback von Jonas Klur im Kader der SpVg Olpe beim Fußball-Landesliga-Derby in Gerlingen schon.

Denn Klur tauschte kurz vor der Adventszeit das Talar mit dem Fußball-Trikot. Der 36-Jährige kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Ja, ich wurde quasi aus der Rente geholt und bin nach 15 Jahren wieder dabei.“ Dabei ließ seine Triokotnummer auf einen Platz in der Stamm-Elf schließen: Im Spielbericht war er mit der Rückennummer 2 aufgeführt.

Die Trainingsjacke bleibt an: Jonas Klur macht sich in der Halbzeitpause am Bieberg warm, zum Einsatz kommt er jedoch nicht. Foto: Lothar Linke

Zur Erinnerung: Jonas Klur war beteiligt, als die SpVg Olpe 2008 unter Trainer Rolf Middeke in die Westfalenliga aufstieg. Nach zwei Einsätzen in der Westfalenliga zog es den damals 21-Jährigen in die weite Welt. 2008 und 2009 war Jonas Klur als Missionar in Bolivien tätig, anschließend war er im Leokonvikt in Paderborn. Ab 2011 studierte Jonas Klur Theologie in Rom, wo er 2016 auch zum Priester geweiht wurde. Von 2017 bis 2022 war Klur Vikar in Höxter. Seit dem 6. August 2022 ist er Pfarrer in Neunkirchen im Siegerland.

Neben seiner Tätigkeit als Geistlicher blieb Klur auch seiner Leidenschaft Fußball treu. Er spielte beim SV Höxter und nach seinem Wechsel ins Siegerland kehrte er zur SpVg Olpe zurück, wo er in der Altliga spielt.

Der Personalnot geschuldet

Das macht Jonas Klur viel Freude: „Es passt zeitlich sehr gut. Montags ist Altliga-Training. Dann habe ich meinen freien Tag, so dass das zeitlich gut passt. Es macht sehr viel Spaß, weil auch noch einige ehemalige Mannschaftskameraden dabei sind. Außerdem kann ich einige private Dinge mit Fußball vereinbaren. Mein Patenjunge wohnt am Fuße des Kreuzbergs. Da kann ich ihn, wenn ich zum Training fahre, mal eben besuchen.“

Ich fühle mich schon fit, denn neben dem Altliga-Training jogge ich ja auch noch. Ich bin aber froh, dass die Spiele in der Altliga nur über 70 Minuten gehen. Jonas Klur, Fußballer der SpVg Olpe

Und jetzt plötzlich das Comeback im Landesliga-Kader. „Das ist ein wenig der Personalnot geschuldet“, berichtet Jonas Klur. „Am letzten Sonntag gab es zwei Rote Karten und einige Spieler sind krank und verletzt. Da hat mich Björn Schneider gefragt, ab ich am Sonntag in Gerlingen mit dabei sein kann. Das war schon lustig. Letztlich habe ich ja gesagt.“

„Ja, das stimmt“, bestätigte Trainer Frank Keseberg im Vorfeld des Gerlingen-Spiels. „Valentin Wilke und Bastian Klein haben ja Rot gesehen und fehlen uns mehrere Wochen. Da haben Björn und ich überlegt, wenn ob wir vielleicht Alternativen in der Altliga haben. Da sind wir auf die Idee mit Jonas Klur und auch auf Thomas Rath gekommen.“

Ziemlich zeitaufwändig

Ob es zu weiteren Einsätzen von Jonas Klur in der Landesliga-Mannschaft kommt, muss man abwarten. „Wenn sich Jonas und Thomas mit ihren Leistungen für weitere Einsätze aufdrängen, sind sie weiter gerne willkommen. Aber es war erstmal als einmalige Sache geplant“, sagte Frank Keseberg.

Und auch Jonas Klur selbst ist da eher skeptisch: „Das ist auf die Dauer sonntags für mich zu zeitaufwändig. Für dieses Mal helfe ich in der Not aus. Da muss ich ein paar Termine freischaufeln.“ Und Jonas Klur fügt schmunzelnd hinzu: „Ich fühle mich schon fit, denn neben dem Altliga-Training jogge ich ja auch noch. Ich bin aber froh, dass die Spiele in der Altliga nur über 70 Minuten gehen. 90 Minuten in der Landesliga ist mit 36 Jahren schon schwierig.“

Zwar hat es mit den Punkten bei der 1:2 Niederlage nicht geklappt, die „Generalprobe“ gegen Gerlingen hat Jonas Klur jedoch noch in bester Erinnerung. Am 28. Oktober gewann er mit der Olper Ü32-Altliga gegen Gerlingen mit 7:6 nach Elfmeterschießen. „Da habe ich im Elfmeterschießen auch getroffen“, lacht Jonas Klur.

