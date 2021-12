TVO Biggesee: Zittersieg in Iserlohn

Olpe. Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Das glückliche Ende gehört aber der Mannschaft von Daniel Baethcke.

„Ich bin um zehn Jahre gealtert“, so die Spontanreaktion von Daniel Baethcke, Trainer der Basketballer des TVO Biggesee, kurz nach dem 99:93 (42:42) nach Verlängerung bei den Kangaroos vom TuS Iserlohn, um dann nur 24 Stunden später fünf Jahre zurückzuholen: „Das hat mich fünf Jahre gekostet.“ Es muss ein Jungbrunnen sein, in den der Coach der Olper Basketballer gesprungen ist – aber ebenso ließ er seinen Freudensprüngen nach der hochdramatischen Partie freien Lauf.

Es gab keine Verschnaufpause, die jungen wilden Kangaroos forderten dem Überraschungsspitzenreiter der 2. Regionalliga alles ab. Doch damit hatte Baethcke eigentlich schon im Vorfeld gerechnet. „Es ging von Anfang an mit Volldampf hin und her“, schilderte Baethcke den Verlauf des ersten Durchgangs, in dem sich keine Mannschaft mit mehr als maximal fünf Punkten absetzen konnte. Fast folgerichtig das 42:42 zum Seitenwechsel.

Partie droht zu kippen

Als nach dem dritten Viertel die Gäste mit 67:55 scheinbar vorentscheidend vorne lagen, nahm die Begegnung erst richtig Fahrt auf. „Zwei Minuten vor Schluss waren es noch neun Punkte“, verstand der Olper Coach nicht so recht, warum die Partie zu kippen drohte. Und dann nur noch wenige Sekunden – ein Dreier der Gastgeber brachte den Ausgleich und damit die Overtime.

Die letzte Auszeit Sekunden vor dem Ende nutzte nichts. Baethcke verstand es einfach nicht, dass „wir dem Gegner den Ballpraktisch in die Hand warfen“. Individuelle Fehler. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Auf der Tribüne saß die komplette Iserlohner Pro-B und sie unterstützten ihre Youngster frenetisch. „Da war das Momentum ganz klar auf Iserlohner Seite“, analysierte Baethcke diese Dramatik.

Training mit den Profis

„Das war für mich als Coach eine selten erlebte Achterbahnfahrt der Gefühle“, verriet Baethcke und verstand die leichten Ballverluste immer noch nicht so ganz. „Aber es war phasenweise auch ein phantastisches Spiel“, schwärmte er dann, um Iserlohn als den bisher stärksten Gegner zu bezeichnen. „Was diese sechs jungen Spieler, teilweise U18-Nationalspieler, schon draufhaben, ist klasse. Allein schon die körperlichen Vorteile sprechen für sich. Der Kleinste ist 1,88 Meter, die meisten sind über zwei Meter. Die trainieren täglich mit der Pro-B. Die Jungs wollen doch alle Profi werden.“

So gesehen stufte Baethcke das 99:93 zu Recht als sensationell ein. „Die Moral meiner Jungs ist einmalig. Hier in Iserlohn wird noch so manche Mannschaft Federn lassen.“ Und das hat auch seine Ursache in der Spielplangestaltung. Iserlohn trägt seine Heimspiele immer freitags aus, dann stehen ihnen die jungen Wilden zur Verfügung, samstags meist nicht.“

Shawn Scott überragt

Und dann weiß Baethcke, der normalerweise immer das Kollektiv in den Vordergrund stellt, wem er den Sieg in einer „heißen Kiste“ zu verdanken hat – Shawn Scott. „Shawn war der Spieler des Tages, der Matchwinner. Es waren nicht nur die rekordverdächtigen 39 Punkte, sondern auch seine Spielintelligenz. Alles, was der Gegner versuchte, ihn in den Griff zu kriegen, immer hatte er eine Antwort.“

Bei aller Euphorie warnt Baethcke: „Wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Wir sind die Underdogs, aber uns wird niemand mehr unterschätzen. Jetzt kommen die Mannschaften, die in der Tabelle unmittelbar hinter uns stehen.“ Aber das tun ja alle. Am Samstag tritt der Tabellenfünfte, die Lippe Baskets Werne, in Olpe an. Und nur eine Woche (18. Dezember) später müssen die Korbjäger des TV Olpe zum Zweiten BC Soest, der zumindest stand jetzt ebenfalls noch ungeschlagen ist.

TVO Biggesee: Marcel Weiß (8), Filip Grabovac (10), Alexander Gerzen (11), Shaw Scott (39), Philipp Becker (5), Patrick Hartmann (2), Jan-Eric Schneider, Bilal Atli (15), Jan Zimmermann (4), Waldemar Gomer (5). Es fehlten Marius Hermsen (krank) und Michael Bartylak (verletzt).

