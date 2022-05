TV Olpe: Zwei Siege fehlen noch zum Aufstieg

Olpe. Drei Jahrzehnte liegt die goldene Ära des TV Olpe zurück. Doch bereits in zehn Tagen können die Kreisstädter in die Verbandsliga zurückkehren.

Goldene Verbandsligazeiten haben die Handballer des TV Olpe schon erlebt. Vor 30 Jahren war das, geprägt hat diese vierjährige Ära in der zweithöchsten westfälischen Spielklasse die Spielergeneration um Dirk Rumpff, Klaus und Jürgen Olberg oder auch Michael Neu, um nur einige zu nennen.

Wiederholt sich das? Das Ziel ist nahe, die Vorfreude groß. Noch zwei Mal ist harte Arbeit angesagt. „Zwei Mal müssen wir gewinnen, dann sind wir in der Verbandsliga“, betont Abteilungsleiter Uwe Schmidt. Heißt: Zwei Heimsiege müssen her.

Mit dem TuS Volmetal II gibt eine Mannschaft ihre Visitenkarte in der Kreissporthalle ab, die den Klassenerhalt sicher hat. „Wir werden unser Ziel nicht locker erreichen. In unserer Liga müssen alle Spiele seriös angegangen werden, sonst erlebt man eine böse Überraschung“, weiß der Olper Coach Johannes Krause und die Ausgeglichenheit in der Staffel 6. Der TuS Volmetal II kann völlig unbeschwert aufspielen. Hinzu kommt, dass offen ist, wer von der ersten Mannschaft auftauchen wird. Die steckt mitten im Abstiegskampf der Dritten Liga.

Tragisch auf Olper Seite: Thomas Krawitz erlitt einen Achillessehnenabriss, die erste schwere Verletzung für den Altmeister in seiner langen Laufbahn. „Dies ist äußerst bitter, es ist ohne Einwirkung des Gegenspielers passiert“, erklärte Uwe Schmidt.

Direkter Vergleich spricht für TVO

Johannes Krause forder von seiner Mannschaft, hochkonzentriert zu Werke zu gehen. Der TV Olpe hat gegenüber dem HSV Plettenberg/Werdohl mit dem besseren Direktvergleich einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Einer 21:22-Niederlage in Werdohl steht ein 31:26-Sieg in Olpe gegenüber. Wenn der TV Olpe aufläuft, ist immer für Spannung gesorgt, wie sich gegen die HSG Herdecke/Ende gezeigt hat, aber eine Woche später waren die Kreisstädter bei der HSG Lüdenscheid wieder in der Spur (33:21-Sieg).

Der HSV Plettenberg/Werdohl hat zwei Spiele weniger als der TV Olpe und liegt vier Punkte hinter den Kreisstädtern zurück.

Gut aufgestellt ist der TV Olpe auf der Planstelle zwischen den Pfosten. Mit Ben Fuhrmann und Carlo Rogalla verfügt das Trainerteam über Qualität und verschiedene Typen. Beide sind teamorientiert, wie auch Marc Rumpff. So hatte Carlo Rogalla gegen die HSG Herdecke/Ende seinen großen Auftritt, während sein Partner Ben Fuhrmann in anderen Begegnungen mit guten Leistungen glänzte.

Jugendmannschaften werden vor Anwurf geehrt

„Die beiden verstehen sich prächtig. Die Trainer werden nach den Leistungen im Training entscheiden, aktuell hat Carlo Rogalla auf Grund der Leistungen aus den letzten Spielen einen kleinen Vorsprung“, gab Johannes Krause zu verstehen, „das kann sich beim Handball immer schnell ändern. Ein Torwartwechsel im Spiel kann auch einen Schub bei der Mannschaft hervorrufen, den Gegner verunsichern und so eine neue Spielsituation hervorrufen.“

Großer Auftritt für die Nachwuchsmannschaften des TV Olpe: Vor dem Meisterschaftsspiel gegen den TuS Volmetal II werden die A-Junioren und B-Junioren des TV Olpe für den Kreismeistertitel des Handballkreises Lenne/Sieg von Axel Jacobi, dem Jugendwart und Staffelleiter des Kreises, ausgezeichnet.

