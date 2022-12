TV Olpe vor einer ungemütlichen Reise nach Dortmund

Der Olper Spielertrainer Frieder Krause in Aktion.

Olpe. Ein langer und harter Marathon bis zum Schluss wird der Weg zum Klasserhalt für die Verbandsliga-Handballer des TV Olpe

„Dass es für uns sehr schwer wird, war uns durch den vermehrten Abstieg von vorneherein klar“, betonte Uwe Schmidt, Abteilungsleiter Handball des TV Olpe.

Die Mannschaften in der Verbandsliga seien deutlich ausgeglichener besetzt im Vergleich zu denen in der Landesliga. Zudem ist die Verbandsliga für die Olper absolutes Neuland. Dennoch, so Uwe Schmidt: „Bei einer besseren Chancenauswertung hätten wir zwei bis vier Punkte mehr auf dem Konto. Hier ist noch Luft nach oben.“

TuS zuletzt vier Mal siegreich

Im vorletzten Spiel des Jahres haben die Olper am Samstag 19.30 Uhr in der Sporthalle Renninghausen beim TuS Westfalia Hombruch eine ungemütliche Reise nach Dortmund vor der Brust. Hombruch verfügt über eine sehr gute Mannschaft, ist aber nicht so konstant wie andere Topteams.

Zuletzt konnte Westfalia Hombruch in vier Begegnungen deutliche Siege verbuchen. „Sie sind erst in den letzten Spielen richtig in Fahrt gekommen. Ein Team mit einem hohen Tempospiel, sowie einer starken ersten und zweiten Welle“, sagte der Olper Trainer Frieder Krause. Olpe hofft nun, einen der schwächeren Tage der Hombrucher zu erwischen – und einer der Gegner zu sein, der die Dortmunder überraschen und ärgern kann.

Auf jeden Fall dürfte das Spiel am Samstag eher eines mit zwei ziemlich unterschiedlichen Mannschaften werden. „Moralisch ist das schon schwierig, wenn man zu Hause gegen SG Voerde nur einen statt der zwei eingeplanten Zähler holt. Aber wir haben nach diesem Spiel den Zuspruch der Fans bekommen. Das hilft dann auch“, sagt Frieder Krause. Also auch Vollgas beim Titelanwärter.

Für das vorhandene Personal gilt es, den richtigen Matchplan zu entwerfen. Dazu wird gehören, das man das eigene Offensivspiel besser einbringt. Viele technische Fehler, und unmotivierte Abschlüsse sollten minimiert werden. Aufs Tempo will der TV Olpe vor allem deshalb drücken, um die Spezialistenwechsel der Hombrucher zu unterbinden. Dennoch gilt es, sich auf eigene Stärken zu besinnen. „Wir wollen schon unser Spiel soweit wie möglich durchziehen“, erklärte der Olper Spielertrainer Frieder Krause, „unser eigenes Tempospiel könnte ein weiterer Schlüssel sein. Wir wollen so lange wie möglich ein unangenehmer Gegner sein.“

Der TVO benötigt einen kompakt zupackenden und einen gut verschiebbaren Abwehrblock mit wenig Zeitstrafen. Dieser muss mit Torhüter Carlo Rogalla der bis dato in der Verbandsliga einen überragenden Job gemacht hat, optimal zusammen arbeiten.

Verzichten müssen die Olper auf die Langzeitverletzten Ben Fuhrmann der aller Voraussicht auch in der Rückrunde der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen wird, sowie Amedin Butt. „Auf Grund der vielen Pausen im Ligabetrieb hofft Frieder Krause darauf, dass der in Düsseldorf wohnende Amedin Butt wieder zum Einsatz kommt. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung.

