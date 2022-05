TV Olpe: Tabellenführung gefestigt und HSG-Abstieg besiegelt

Lüdenscheid. Im Derby bei der HSG Lüdenscheid haben sich die Landesliga-Handballer des TV Olpe deutlich durchgesetzt.

Der TV Olpe bleibt das Maß aller Dinge in der Handball-Landesliga 6. Durch einen 33:21 (14:12)-Auswärtssieg bei der HSG Lüdenscheid befindet sich der Tabellenführer weiter in der Pole-Position vor dem HSV Plettenberg/Werdohl.

Der TV Olpe hat vor fremden Publikum eine konzentrierte Leistung gezeigt und fuhr dank der starken zweiten Hälfte einen nie gefährdeten Auswärtssieg ein. Das Trainerduo Frieder und Johannes Krause konnte mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden sein. „Es war das erklärte Ziel, denn auch Lüdenscheid hatte heute die letzte Chance auf den Klassenerhalt“, wusste Johannes Krause. Überragender Spieler bei der TVO-Sieben war Amedin Butt mit zwölf Toren aus dem Spiel heraus, der den früh verletzt ausgeschiedenen Thomas Krawitz ersetzte. Butt erwischte einen Supertag, so wie Lars Heinrich, der sechs Tore und Tom Fuhrmann (fünf Treffer) zum Sieg beitrugen.

Nach Führung aus dem Rhythmus gekommen

Die Kreisstädter lagen schnell durch Lars Heinrich nach knapp zehn Minuten mit 4:1 in Führung. In der Folgezeit kam die TVO-Sieben aus der Spur und die HSG Lüdenscheid besser ins Spiel, verkürzte durch Fabian Linde (13:32) auf 6:7. Auch die folgende Auszeit durch Johannes Krause brachte keine große Änderung, denn die Bergstädter blieben in Schlagdistanz, auch, wenn sich die fünf Tore von Fabian Linde als Strohfeuer entpuppten. „Wir haben wenig Lösungen gefunden und viele Bälle verworfen“, fasste TVO-Coach Johannes Krause zusammen.

Bei einer besseren Chancenauswertung wäre bereits vor der Pause eine höhere Führung möglich gewesen. Bei der HSG Lüdenscheid fehlte ohne Torjäger und Kapitän Phil Lausen und dem disqualifizierten Julius Hahn die nötige Durchschlagskraft, um den Favoriten aus Olpe ernsthaft in Gefahr zu bringen. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Schützlinge des Olper Trainer-Duos Johannes und Frieder Krause deutlich ab. „Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht gut, denn das Tempo aus der Abwehr fehlte. Zu viele Fehler und überhastete Abschlüsse“, resümierte Johannes Krause. „Wir haben uns nach der Pause besser präsentiert und sind dann mit einem acht-Tore-Lauf auf und davon gezogen.“ Weiter gab der TVO- Coach zu verstehen: „ Der schwache Beginn des Spieles sollte uns für die kommenden Aufgaben eine Warnung sein.“

Individuelle Qualität macht den Unterschied

Die individuelle Qualität des TV Olpe gab am Ende den Ausschlag. Die zweite Spielhälfte im Bergstadt-Gymnasium, wo die HSG-Fans ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützten, nutzte am Ende nichts für die Truppe von HSG-Coach Thorsten Stange. Routiniert spulte der TV Olpe die Begegnung zu Ende. „Ich bin froh, dass wir die zwei Punkte eingefahren haben“, bilanzierte Johannes Krause. „Wir konzentrieren uns auf das nächste Heimspiel gegen den TuS Volmetal II.“

TV Olpe: Ben Fuhrmann, Rumpff, Rogalla; Thomas Krawitz, Butt (12) , Vogt, Frieder Krause, Joshua Krawitz (4) , Strack (1) , Wulfestieg, Johannes Krause (2) , Heinrich (6) , Ohm (2) , Tom Fuhrmann (5/1), Stahl (1).

