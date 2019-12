TV Olpe setzt seinen Lauf auch bei der SG Ruhrtal fort

Sie sind nun sieben Spielen ohne Niederlage. Darüberhinaus profitierten die Kreisstädter vom Stolperer des bisher verlustpunktfreien HVE Villigst/Ergste mit 20:22 bei der HSG Hohenlimburg. Jetzt ist von Platz 1 bis Platz 6 wieder alles offen.

„Unsere Mannschaft wurde von Spielern der zweiten und dritten Mannschaft unterstützt. Wir sind in einem gemeinsamen Bus angereist,“ freute sich Johannes Krause über den Zusammenhalt im Verein.

Dickes Brett zu bohren

In der kleinen und gut gefüllten Sporthalle in Oeventrop hatte der TV Olpe zunächst ein dickes Brett zu bohren und kam in der Anfangsphase nicht ins Spiel. So kassierte Spielertrainer Johannes Krause nach zwei Minuten bereits die rote Karte nach einem angeblich groben Foulspiel. Das hatte zwar keinen Bruch im Spiel des TVO zu Folge, doch richtig rund lief es nicht.

Olpe leistete sich unnötige einfache Ballverluste. Die taktische Maßnahme der Trainer Krause/Schmidt, auf eine 6:0-Formation umzustellen, zeigte Wirkung. Der Innenblock mit Rick Fedek und Tom Fuhrmann bekam das Spiel besser in den Griff. Auch das Zusammenwirken zwischen den Torhütern Ben Fuhrmann und Marc Rumpff war erheblich besser geworden. Nun holte die TVO-Sieben Tor um Tor auf.

Es schien nun alles nach Plan zu laufen für die Olper, doch Ramul Hassine erhielt in der 36. Minute nach der dritten Zeitstrafe wegen Meckerns ebenfalls die rote Karte. Der nun neu formierte Rückraum mit Nachwuchsspieler Noah Kromer auf der Rückraum-Mitte-Position bekam das Spiel besser in den Griff. Im Verbund mit Tom Fuhrmann und Henrik Ohm kam mehr Bewegung ins Olper Spiel. Im zweiten Durchgang drehte sich das Spiel komplett.

Durch Tom Fuhrmann (42.) ging die TVO-Sieben zum ersten Mal mit einem drei Tore Vorsprung (21:18) in die Schlussphase. Dennoch war das keine Vorentscheidung. So kam erneut der Olper Keeper Ben Fuhrmann für Marc Rumpff. „Marc hat nicht schlecht gehalten, aber ich wollte noch einmal einen Impuls an die gesamte Mannschaft senden“, erklärte Johannes Krause seine Entscheidung.

Ruhrtal kam in der 47. Minute auf 21:21 heran. Nun setzte sich die mannschaftliche Geschlossenheit und Routine des TV Olpe durch. Durch Oussama Lajnef (50.), Noah Komer (51.) und erneut Ossuma Lajnef (56.) setzte sich der TVO auf 26:22 ab. „Es war eine deutliche Steigerung gegenüber dem enttäuschenden Spiel gegen die TG Vörde, aber das habe ich auch von der Mannschaft erwartet“, bilanziert Johannes Krause.