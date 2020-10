Was ein Start: TV Olpe überrollt Lüdenscheid mit 15 Toren

Mit einem imponierenden 38:23 (21:11)-Heimsieg starteten die Landesliga-Handballer des TV Olpe gegen die HSG Lüdenscheid in die neue Saison.

Von Beginn an hatten die Kreisstädter alles unter Kontrolle und begeisterten ihre Fans mit Tempohandball. Die Bergstädter kamen nie für einen Punktgewinn in Frage. Das Team war physisch und psychisch überfordert. „Die Mannschaft hat bis zur Schlusssirene konzentrierten Handball gespielt. Es war ein perfekter Einstieg nach einer fast achtmonatigen Pause“, resümierte der Olper Trainer Johannes Krause und ergänzte: „Das Positionsspiel, sowie die erste Welle haben gut geklappt. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Gäste zu Beginn nur mit sieben Spielern angereist waren.“

Strack trifft zehnmal

Die Männer des Abends waren Daniel Strack mit zehn Toren aus dem Spiel heraus, sowie Torhüter David Mesewinkel, der die kompletten 60 Minuten durchspielte und über 60 Prozent der Bälle hielt. Ob Freistellungen vom Kreis oder Tempogegenstöße. Grandios die helfende Hand von Thomas Krawitz mit sechs Toren und der gemeinsame Auftritt mit seinem Sohn Joshua.

Über 10:3 durch Oussama Lajnef (13.), 17:8 durch Daniel Strack (18.) und Neuzugang Jos Tim Wulfestieg (34.) zum 18:8 sowie zehn Tore Vorsprung vor dem Wechsel sorgten für klare Verhältnisse.

Zweite Halbzeit unverändert

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild in der Kreissporthalle und auch die Maßnahme des HSG-Trainers Stephan Nocke mit dem siebten Feldspieler zu agieren, brachte nichts. 15 Tore Vorsprung durch den Außenspieler Amedin Butt zum 35:20 war der höchste Vorsprung der Kreisstädter. Entsprechend frustriert und genervt war Stephan Nocke: „Es war eine absolute Null-Leistung von meiner Mannschaft. Eine handballerische Hinrichtung, denn der TV Olpe ist ein absoluter Titelaspirant, deshalb müssen die Punkte gegen andere Mannschaften einfahren. Am Olper Sieg gibt es auch in der Höhe nichts zu diskutieren.“

TV Olpe: Mesewinkel, Ben Fuhrmann (ne.); Joshua Krawitz, Wulfestieg (2), Lajnef (8/4), Thomas Krawitz (6), Genz (1), Strack (10), Hassine (1), Krause (4), Fedec, Heinrich (2), Butt (1), Tom Fuhrmann (3).