Olpe begeistert mit bester Saisonleistung

Olpe Handball-Landesligist TV Olpe ist seinem Ziel, den Klassenerhalt möglichst früh unter Dach und Fach zu bringen, näher gekommen.

Die Olper feierten einen deutlichen 36:25 (14:12)-Heimsieg gegen den VfS 59 Warstein und belegen aktuell den sechsten Platz in der Liga. Ihre beste Saisonleistung begeisterte die Fans, die feierten die Mannschaft nachher.

„Es waren wichtige zwei Zähler. Wir haben vor allem im zweiten Durchgang schnellen und richtig guten Handball gesehen“, freute sich Steffen Schmidt, der sportliche Leiter des TVO. Teilweise standen mit Jannis Rohrmann (2), Joshua Krawitz (5) , Konstantin Flucht und Samuel Krawitz (3), vielversprechende Nachwuchskräfte auf der Platte. Schmidt: „Da geht einem das Herz auf.“

Bei den Kreisstädtern machte in diesem Spiel die Abwehr den Unterschied. So feierte der Olper Spielertrainer Frieder Krause ein eindrucksvolles Comack nach neun Wochenverletzungspause und konnte seiner Mannschaft die entprechende Stabiliät vermitteln. Ein weiterer Faktor war TVO-Keeper Carlo Rogalla mit 23 gehaltenen schweren Bällen, sowie Henrik Ohm mit 10 Buden an diesem Abend. Der Verbandsliga-Absteiger kann nun mit Selbstbewusstsein zu den beiden schweren Auswärtsspielen Eintracht Hagen III. und das Südwestfalenderby zum RSVE Siegen reisen.

Wir hatten schwere Wochen hinter uns auf Grund von Verletzungen und Erkrankungen, heute können wir richtig gut durchatmen. Frieder Krause, Trainer des TV Olpe

Einen außergewöhnlichen Tag hat auch Henrik Ohm mit 10 Toren erwischt. Völlig geschafft war der Olper Trainer Frieder Krause, der wieder ins Geschehen eingreifen konnte. „Erleichterung“, war das kurze Statement von Frieder Krause vor der ausführlichen Analyse: „Wir hatten schwere Wochen hinter uns auf Grund von Verletzungen und Erkrankungen, heute können wir richtig gut durchatmen. Bei mir hat es auch nach wochenlanger Pause recht gut geklappt, aber es besteht noch Luft nach oben.“ An diesem Tag sei seine Mannschaft nicht gut ins Spiel gekommen. „Wie so oft in den vergangenen Wochen haben wir in der Anfangsphase wieder viele freie Bälle verworfen und die Anfangsphase in den berühmten Sand gesetzt.“

Olpe - Warstein 36:25 TV Olpe: Diedrichs, Rogalla; Schneider (5/2), Hassine, Frieder Krause (4), Vogt (2), Rohrmann (2), Joshua Krawitz (5) , Flucht, Thiem (7) , Samuel Krawitz (3), Ohm (10/3).

Entweder war der Warsteiner Torhüter Niklas Schmidt zur Stelle oder das Team hatte mit insgesamt acht Holztreffern Pech. Nach der ersten Auszeit , in der sich die Mannschaft wieder einstellen konnte, traf Leon Schneider nach enormen Willensleistung zum 1:4 und damit war der Bann gebrochen. Samuel Krawitz (12.) gelang per Tempogegenstoß der 5:6-Anschlusstreffer. In dieser Phase des Spieles war TVO-Keeper Carlo Rogalla wie in den letzten Spielen immer voll auf der Höhe und der Rückhalt. Der Warsteiner Nils Schmidt scheiterte am Olper Keeper zwei Mal vom Punkt in der 19. und 26. Minute. Der Olper Keeper konnte sich auf seine Vorderleute verlassen, die gut verschoben, energisch zupackten und während der gesamten Spielzeit nur zwei Mal in Unterzahl spielen mussten.

Nun die entscheidende Szene: Der Warsteiner Lars Schmidt erhielt von guten Schiedrichterpaar Nico und Pasal Röhle die rote Karte wegen Griff in den Wurfarm gegen den Olper Frieder Krause. Damit waren die Möglichkeiten der Mannschaft aus der Bierstadt deutlich reduziert. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber das Tempo deutlich an und schafften mit einem 4:0 Lauf durch Tore von Nils Thiem (32.), Tobias Vogt (33.) und Leon Schneider (35.) einen deutlichen 17:13-Vorsprung, was die Vorentscheidung in der Kreissporthalle bedeutete. So blieben die Gäste von der 39. bis zur 44. Minute ohne Torerfolg oder scheiterten am Olper Torhüter Carlo Rogalla der ihnen nun den letzten Nerv raubte.

Zoran Kaseric, der Warsteiner Trainer, sah den Auftritt seiner Mannschaft in Olpe realistisch. „Die ersten zwanzig Minuten waren in Ordnung, aber anschließend hat der TV Olpe sein Tempospiel mit einem überragenden Torhüter Carlo Rogalla aufgezogen. Unsere Chancenauswertung in der zweiten Halbzeit sprechen deutliche Bände.“

