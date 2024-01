TV Attendorn: Toller Einstieg für Julian Müller

Attendorn Über eine ganz besondere Nominierung freut sich Skilangläufer Julian Müller

Erst vor Wochenfrist hatte er den Sprint in Winterberg auf Rang zwei beendet. Nun durfte er sich über eine ganz besondere Nominierung freuen. Julian Müller aus dem Ski Team des TV Attendorn reiste mit der Mannschaft des Westdeutschen Skiverbandes zu seinem ersten überregionalen Wettkampf in die Wintersportarena nach Oberhof.

Eingebunden in den Langlaufweltcup, der hier am vergangenen Wochenende mit Katharina Hennig, Victoria Carl und Friedrich Moch für Furore sorgte, wurden jeweils zuvor oder aber als Nachläufer die Youngster beim Deutschen Schülercup der besten Nachwuchsathleten ins Rennen geschickt. Rang 48 auf der langen klassischen Distanz und Platz 43 im Sprint lauteten am Ende Julian Müllers Ergebnisse. „ Das sind tolle Resultate für einen 15-jährigen Quereinsteiger, der erst vor kurzem mit gezieltem Disziplintraining begonnen hat,“ so ein sichtlich zufriedener Attendorner Trainer Uli Selter.



