TV Attendorn lädt zum Kinder- und Jugendtriathlon

Attendorn. Zum 19. Mal schon heißt es am 12. August „es ist Tri-Time“. Dann fällt der Startschuss für den Kinder- und Jugendtriathlon des TV Attendorn.

An diesem Tag lädt die Triathlon Abteilung des TV Attendorn erneut zu ihrem Kinder- und Jugendtriathlon ein. Jeder Teilnehmer soll an diesem Tag Spaß am Ausdauersport finden und sich daran erinnernd vielleicht später auch mal an einem richtigen Triathlon teilnehmen.

Die Wettkampfform beim Kinder- und Jugendtriathlon des TV Attendorn ist nämlich eine andere als die bei den richtigen Wettkämpfen. Nicht die Streckenlängen beim Schwimmen, Rad fahren und Laufen sind vorgegeben und sollen in schnellster Zeit bewältigt werden, sondern es wird die Dauer der Einzelbelastungen vorgegeben. Während dieser Zeit darf dann jeder Teilnehmer so viele Meter sammeln wie er kann und möchte.

Zeit- statt Streckenvorgabe

„Alles findet ohne Druck und Zwang statt, das ist uns ganz wichtig“, lautet die Aussage des Orgateams. Teilnehmen können Kinder- und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren. Gestartet wird gemeinsam mit dem Schwimmen im Hallenbad. In 15 Minuten kann jeder so viele Meter im Wasser zurücklegen wie er möchte. „Da ist es auch durchaus erlaubt wenn dar Papa seine dreijährige Tochter festhält und durchs Wasser schiebt“, führt Abteilungsleiter Klaus Schneider das Konzept des Kinder- und Jugendtriathlons weiter aus. Das Tragen von Schwimmflügeln und die elterliche Unterstützung ist somit gar kein Problem.

Anschließend wird sich erstmal in Ruhe umgezogen. Nach dieser kurzen Unterbrechung trifft man sich an der Radstrecke wieder, um die nächste Herausforderung zu meistern. Auf der Radstrecke haben die Teilnehmer dann 30 Minuten Zeit, ihre Kilometer auf zwei Rädern zu sammeln. Auch hier ist es gleich, ob mit einem Rennrad, einem Dreirad oder Lauf-Lern-Rad gestartet wird. Es gibt eine getrennte Strecke für die älteren und eine für die jüngeren Teilnehmer. Da die jeweiligen Wendepunkte sich gegenüberliegen haben die Eltern ihre Schützlinge jederzeit im Blick. Jeder Triathlon endet mit dem Laufen. Entsprechend steht zum Abschluss allen Aktiven ein Zeitintervall von 20 Minuten im Hansastadion zur Verfügung, in dem die Meter für die Laufleistung gesammelt werden können.

Nach einer kleinen Imbisspause vor Ort werden dann die Urkunden, die Medaillen und ein kleiner Sachpreis überreicht. „Jeder, der die Herausforderung Triathlon geschafft hat, ist ein Sieger und sollte eine entsprechende Anerkennung bekommen“, lauten die abschließenden Worte des Abteilungsleiters. Wer gerne einmal einen Triathlon auf diese Art und Weise ausprobieren möchte ist herzlich eingeladen, sich zu der Veranstaltung anzumelden. Nähere Infos sowie die Ausschreibung und die Online-Anmeldung sind noch bis zum 31. Mai 2023 auf der Homepage der Triathlon Abteilung unter www.tri-time.info (unter TRI-TIME KIDS) zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe